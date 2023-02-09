Deprem bölgesine yardım seferberliği

TOGEMDER atölyelerinde diktiğimiz battaniyeler ve mutfağımızda ürettiğimiz dayanıklı gıda ürünleri, ilaç firmalarından bağış olarak gelen ilaç ve medikal malzemeler hazırlanıp deprem bölgesine ulaştırılmaya devam ediliyor. Hayırseverlerimizden gelen desteklerle dernek merkezimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Gün birlik günü, yaralarımızı birlikte saracağız.



TOGEMDER

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi‘nin himayelerinde 2005 yılında İstanbul Üsküdar ‘da kurulan Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM), 2012 yılı itibariyle faaliyetlerini dernek olarak yürütmeye başlayarak Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER) adını almıştır. TOGEMDER (Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği) toplumumuzda ailenin ve fertlerin gelişimine katkı sağlamak gençlere ve gençlerin eğitim projelerini hayata geçirmelerine, okullar ve eğitim merkezleri kurmak gibi toplumda dezavantajlı durumda olan birey ve –veya ailelere destek olmak amacıyla kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. TOGEMDER, bugüne kadar birçok projeyi uygulamaya geçirmiştir. Bu değerli projeleri hayata geçirirken en büyük güvencesini ve desteğini yardımseverlerden almıştır.