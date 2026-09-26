Kilis'te Biber Festivali başlıyor

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Kilis Valiliği öncülüğünde ve Kilis Belediyesi iş birliğinde düzenlenecek festival, 17-18 Ekim tarihlerinde Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Festival kapsamında Kilis’in tarımsal zenginliği, üreticilerin emeği ve yöresel lezzetler tanıtılacak.



Festivalin, Kilis Biberi’nin tanıtımına katkı sunması ve vatandaşların yöresel lezzetlerle buluşması amaçlanıyor.

Yetkililer, tüm vatandaşları 17-18 Ekim tarihlerinde Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek Biber Festivali’ne davet etti