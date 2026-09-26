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Kilis'te Biber Festivali başlıyor

26.09.2026 - 13:21Güncellenme Tarihi:
Kilis'te Biber Festivali başlıyor

Kilis’te yetişen ve yöresel lezzetlerin önemli ürünleri arasında yer alan Kilis Biberi, 17-18 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenecek Biber Festivali ile tanıtılacak.

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Kilis Valiliği öncülüğünde ve Kilis Belediyesi iş birliğinde düzenlenecek festival, 17-18 Ekim tarihlerinde Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Festival kapsamında Kilis’in tarımsal zenginliği, üreticilerin emeği ve yöresel lezzetler tanıtılacak.

Kiliste Biber Festivali başlıyor


Festivalin, Kilis Biberi’nin tanıtımına katkı sunması ve vatandaşların yöresel lezzetlerle buluşması amaçlanıyor.
Yetkililer, tüm vatandaşları 17-18 Ekim tarihlerinde Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek Biber Festivali’ne davet etti

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