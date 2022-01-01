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Dünya Haberleri

ABD'yi Kenan vurdu, hayat durdu! Uyarılar peş peşe geldi
ABD'yi Kenan vurdu, hayat durdu! Uyarılar peş peşe geldi
Meksika’da katliam gibi kaza: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
Meksika’da katliam gibi kaza: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
İtalya’da yeni Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella seçildi
İtalya’da yeni Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella seçildi
Tayland’da alarm! OHAL ilan edildi
Tayland’da alarm! OHAL ilan edildi
F-35C savaş uçağı düştü ABD şok oldu! Zamana karşı yarış başladı: CNN International ilk fotoğrafı yayınladı...
F-35C savaş uçağı düştü ABD şok oldu! Zamana karşı yarış başladı: CNN International ilk fotoğrafı yayınladı...
Yunanistan'dan Türkiye itirafı: Türklerin çok gerisinde kaldık! Türk ordusundan Yunan ordusuna tarihi fark...

Yunanistan'dan Türkiye itirafı: Türklerin çok gerisinde kaldık! Türk ordusundan Yunan ordusuna tarihi fark...

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Avrupalılar ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı! Ori Tahiti küllerinden doğdu...

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Ukrayna Rusya geriliminde son dakika gelişmesi! Tüm dünya 'yanacak' Benzeri görülmedi! NATO harekete geçti, savaş yarın...

ABD'de kan donduran anlar! 9 polis, silahsız adama kurşun yağdırdı

ABD'de kan donduran anlar! 9 polis, silahsız adama kurşun yağdırdı

Biden’ın ziyaret edeceği Pittsburgh’da köprü çöktü: 10 yaralı

Biden’ın ziyaret edeceği Pittsburgh’da köprü çöktü: 10 yaralı

ABD’nin Pittsburgh kentinde köprü çöktü: 3 yaralı

ABD’nin Pittsburgh kentinde köprü çöktü: 3 yaralı

NATO'dan Rusya'ya çok sert uyarı: Eğer siber saldırı yaparsa...

NATO'dan Rusya'ya çok sert uyarı: Eğer siber saldırı yaparsa...

Tropikal fırtına Afrika'yı vurdu! İnanılmaz görüntüler: 80'e yakın can kaybı...

Tropikal fırtına Afrika'yı vurdu! İnanılmaz görüntüler: 80'e yakın can kaybı...

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, iktidar partisi başkanlığına yeniden seçildi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, iktidar partisi başkanlığına yeniden seçildi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un için Birleşmiş Milletler'den şok karar! 'Bir seri katili hapishane yönetiminin başına getirmek gibi...'

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un için Birleşmiş Milletler'den şok karar! 'Bir seri katili hapishane yönetiminin başına getirmek gibi...'

Bayraktar TB2 Rusya'da manşetlerde! Silah listesini yayınladılar...

Bayraktar TB2 Rusya'da manşetlerde! Silah listesini yayınladılar...

Malezya’da 1,5 milyar dolarlık hasar

Malezya’da 1,5 milyar dolarlık hasar

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! 2022 yılı listesinde Türk ordusu Avrupa ülkelerini geride bıraktı...

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! 2022 yılı listesinde Türk ordusu Avrupa ülkelerini geride bıraktı...

DÜNYA HABERLERİ

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Rusya, Ukrayna ile savaşa girecek mi? Lavrov'dan son dakika açıklamasıRusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Ukrayna ile gerilime ilişkin 'savaş' açıklamasında bulundu. Lavrov, "Rusya savaş istemiyor. Ancak çıkarlarımızın göz ardı edilmesine izin veremeyiz" dedi.
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in şaşırtan görüntüsü! Pahalı olduğu için saçlarının yarısı yok...İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth bu yıl tahta çıkışının 70'inci yılını kutlayacak. Kraliçe son dönemde bir yandan sağlık sorunları bir yandan oğlu Andrew'nun adının karıştığı skandal, diğer yandan da torunu Harry'nin haklarında ortaya attığı iddialar nedeniyle zor günler geçiriyor. Üstelik geçen yıl hayatının yarısından çoğunu birlikte geçirdiği eşi Prens Philip'i de kaybetti. Özetle 95 yaşındaki Kraliçe'nin hayatının bu dönemi pek de kolay gitmiyor.
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İtalya'da seçimlerin 4. turunda da sonuç çıkmadıİtalya'da devam eden cumhurbaşkanı seçimlerinde 4. turda da adaylardan hiçbiri seçilmek için gereken oy sayısına ulaşamadı.
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Pakistan’da askeri kampa saldırı: 10 ölüPakistan’ın Belucistan eyaletindeki askeri kampa düzenlenen saldırıda 10 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
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KKTC’den BM’ye sert tepki: Kabul edilemezKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs’ta konuşlu Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün (BMBG) görev süresinin uzatılmasına ilişkin kararın BM Güvenlik Konseyi’nde kabul edilmesine tepki göstererek, “BM Güvenlik Konseyi’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne sözde ‘tüm adanın temsilcisi’ gibi davranmaktan vazgeçmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.
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Cinsiyet değiştirip erkek olmuştu! 7 yıl sonra yeniden kadın olmak istediğini açıkladıABD'nin Michigan eyaletinde 19 yaşındayken cinsiyet değiştirerek trans erkek olduğunu duyuran Issa, 7 yıl sonra uzun süren hormon tedavilerinin ardından kararından vazgeçerek yeniden kadın olmak istediğini açıkladı.
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Sevgilisi, genç kadının hayatını kararttı! Kamera görüntüleri, jüri üyelerini şoka soktu! Sarılarak arkadan yakalayıp...19 yaşındaki Angel Lynn'in, sevgilisiyle tartıştıktan sonra hayatı karardı. Duruşmada gösterilen güvenlik kamerası görüntüleri, jüri üyelerini şoka soktu. Şoke edici görüntüler, Chay Bowskill'in genç kadını sarılarak arkadan yakaladığını ve yolun karşısına taşıdığını gösteriyor. Lynn, saatte 100 kilometre hızla giden minibüsten dışarı atıldı. Lynn'in babası yürek sızlatan bir açıklama yaptı.
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Ukrayna'da silahlı saldırı! Katliam yapan asker yakalandıUkrayna’da havacılık ve uzay fabrikasında bir askerin ateş açması sonucu 4 asker ve 1 sivil hayatını kaybetti. Saldırıdan sonra Kayıplara karışan saldırgan saatler süren operasyonun ardından yakalandı. Artem Ryabchuk isimli askerin Rusya ile bağlantılı olabileceği iddia edilirken konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
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İşte dünyanın en soğuk köyü! Eksi 71 derece...Dünyanın en soğuk yeri Rusya topraklarında bulunan Özerk Saha Cumhuriyeti'nin başkenti Yakutsk. Rusya’nın Sibirya bölgesinde yer alan Yakutsk’da 250 bin kişi yaşıyor.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Erdoğan'ın davetini kabul etti Türkiye'ye geliyorCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye geleceği Kremlin tarafından dünyaya duyuruldu.
Ülkede korkunç korona virüs vaka sayısı! En kötü senaryoyu açıkladılar

Ülkede korkunç korona virüs vaka sayısı! En kötü senaryoyu açıkladılar

El Salvador Devlet Başkanı Bukele'den Türkiye paylaşımı: Güzel insanların güzel ülkesi

El Salvador Devlet Başkanı Bukele'den Türkiye paylaşımı: Güzel insanların güzel ülkesi