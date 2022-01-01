İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in şaşırtan görüntüsü! Pahalı olduğu için saçlarının yarısı yok... İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth bu yıl tahta çıkışının 70'inci yılını kutlayacak. Kraliçe son dönemde bir yandan sağlık sorunları bir yandan oğlu Andrew'nun adının karıştığı skandal, diğer yandan da torunu Harry'nin haklarında ortaya attığı iddialar nedeniyle zor günler geçiriyor. Üstelik geçen yıl hayatının yarısından çoğunu birlikte geçirdiği eşi Prens Philip'i de kaybetti. Özetle 95 yaşındaki Kraliçe'nin hayatının bu dönemi pek de kolay gitmiyor.