Sevgilisi, genç kadının hayatını kararttı! Kamera görüntüleri, jüri üyelerini şoka soktu! Sarılarak arkadan yakalayıp...19 yaşındaki Angel Lynn'in, sevgilisiyle tartıştıktan sonra hayatı karardı. Duruşmada gösterilen güvenlik kamerası görüntüleri, jüri üyelerini şoka soktu. Şoke edici görüntüler, Chay Bowskill'in genç kadını sarılarak arkadan yakaladığını ve yolun karşısına taşıdığını gösteriyor. Lynn, saatte 100 kilometre hızla giden minibüsten dışarı atıldı. Lynn'in babası yürek sızlatan bir açıklama yaptı.