Kan şekerini düşürüyor, uzun süre tok tutuyor! Yüksek tansiyon ve kolesterol için şifa Yüksek tansiyon ve kolesterole iyi geliyor, Tip 2 diyabetli kişilerde kan şekeri düzeylerini düşürmeye ve insülin hormonun aktivitesinin iyileşmesine yardımcı oluyor. Yüksek antioksidan içeriği sayesinde vücutta nitrik oksit üretimini artırarak kan basıncı seviyelerini düşürmeye yardımcı oluyor. Günlük fosfor, B1 vitamini ve lif ihtiyacının yüzde 40’ını, magnezyum ihtiyacının yüzde 35’ini, bakır, çinko ve demir ihtiyacının yüzde 20’sini karşılıyor. Zengin besin değerleri, uzun süre tok tutması ve sağlığa faydaları nedeniyle günümüzün popüler besinleri arasında yer alıyor. Sağlıklı ve lezzetli yiyecekler hazırlamak isteyenlerin birinci tercihi olan bu besin tatlı ya da tuzlu tariflerde rahatlıkla kullanılabiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı N. Sinem Türkmen, mucizevi besinin faydaları hakkında bilgi verdi.