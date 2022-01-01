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    Göz altı halka ve torbalarınızdan kurtulun
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    Bağışıklığı güçlendiriyor, mide bulantısını bitiriyor! Ülser için şifa, bal ile karıştırınca...
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    Kalp hastalıklarını tetikliyor, obezite ve diyabete neden oluyor! İşte kalp için çok zararlı 8 gıda...
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    Göz uzmanlarından şaşılık uyarısı

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    Hücreleri yeniliyor, doğal savaşçı! Birçok hastalıktan koruyor! Kanser, kalp, damar, bağırsak, cilt sağlığı...

    Öğrencilere diyetisyen ve psikolog desteği

    Öğrencilere diyetisyen ve psikolog desteği

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    Akciğerleri koruyor, tam bir doğal bir antibiyotik! Detoks etkisi sağlıyor, kansere karşı savaşıyor

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    SMA Tip-1 hastası Zeynep Bebek destek bekliyor!

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    Aristo Diyeti nedir, nasıl yapılır? Aristo diyet listesi...

    Eliminasyon diyeti ne için yapılır? Eliminasyon diyeti nasıl yapılır? Eliminasyon diyet listesi!

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    Uzmanından ebeveynlere uyarı!

    Uzmanından ebeveynlere uyarı!

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    Diş beyazlatmak isteyenlerin dikkat etmeleri gerekenler nelerdir?

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    SAĞLIK HABERLERİ

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    Gıda takviyesi alırken bunlara dikkat!Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Cenkçi, gıda takviyesi kullanırken dikkat edilecek hususlar hakkında açıklamalarda bulundu. Cenkçi, ‘‘Gıda takviyesi alırken Avrupa Patent Ofisi’nden onaylanmış, klinik laboratuvar ortamında etkinliği kanıtlanmış olan onaylı gıda takviyeleri tercih edilmeli’’ dedi.
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    Polikistik over sendromunda güncel yaklaşımlar ve bağırsak terapisiPolikistik over sendromunda hastalığın zeminini oluşturan nedenlere odaklanılması gerektiğini vurgulayan Beslenme Uzmanı Uzm. Diyetisyen Yasemin Bekmezci, polikistik over sendromu tedavisinde uygulanan bağırsak terapisi hakkında merak edilenleri sizin için anlattı.
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    Domuz gribi ile ilgili uzmanlardan kritik açıklama!Genellikle ailelerin influenza virüsüne yakalandıklarında 'domuz gribi oldum' endişesine kapıldıklarını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Bilal Aracı, "Genellikle aileler influenza olduklarında domuz gribi oldum diye tepki vermektedirler. Aslında bu bir yanlış tabirdir" dedi.
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    PCR testi kaldırıldı mı? Kimlere PCR testi yapılacak? Sempton gösterenlere PCR testi yapılacak mı?Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Bilim Kurulu'nun gündeminde koronavirüs vaka sayıları, dünyada ve Türkiye'de etkileri artarak devam eden Omicron varyantı, karantina uygulaması ve PCR testi ile ilgili değişiklikler yer aldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Koca, karantina uygulaması ile PCR test uygulamasında değişikliğe gidildiğini açıkladı. Peki, PCR testi kaldırıldı mı? Kimlere PCR testi yapılacak? Sempton gösterenlere PCR testi yapılacak mı? İşte Bilim Kurulu toplantısında alınan kararlar ve Bakan Koca'nın açıklaması...
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    Diyabet, kemik ve kalp sağlığına iyi geliyor! Yokluğu ani beyin kanamasına neden oluyorKemik, kalp ve beyin sağlığı için çok önemli, yokluğu ani beyin kanamalarına ve sindirim sisteminde kanamalara neden oluyor. Diyabet yönetimine yardımcı oluyor, B vitaminleri ve protein bakımından zengin, aynı zamanda tam bir K vitamini kaynağı... Çeşitli besinlerden temin edebileceğimiz K vitamininin eksikliği büyük hastalıklara yol açabilir. Beklenmedik sonuçlar yaşamamak için K vitamini içeren besinleri düzenli bir şekilde tüketmek gerekiyor. Peki K vitamini içeren besinler nelerdir? İşte detaylar...
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    3 doz aşı olan karantinaya girmeyecek mi? 3 doz aşı olanlara karantina uygulaması kalktı mı? İşte Bakan Koca'nın karantina açıklaması!Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Bilim Kurulu toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Bakan Koca, Omicron varyantının Türkiye'de baskın hale geldiğini duyurdu. Bilim Kurulu'nda alınan yeni kararlar doğrultusunda aşısı tam olan temaslılara karantina uygulamasında değişikliğe gidildi. Belirti göstermeyen kişilere PCR testi yapılmaması kararı alındı. Peki, 3 doz aşı olan karantinaya girmeyecek mi? 3 doz aşı olanlara karantina uygulaması kalktı mı? İşte Bilim Kurulu kararları ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın karantina açıklaması!
    istanbulda ofis kiraları
    Kan şekerini düşürüyor, uzun süre tok tutuyor! Yüksek tansiyon ve kolesterol için şifaYüksek tansiyon ve kolesterole iyi geliyor, Tip 2 diyabetli kişilerde kan şekeri düzeylerini düşürmeye ve insülin hormonun aktivitesinin iyileşmesine yardımcı oluyor. Yüksek antioksidan içeriği sayesinde vücutta nitrik oksit üretimini artırarak kan basıncı seviyelerini düşürmeye yardımcı oluyor. Günlük fosfor, B1 vitamini ve lif ihtiyacının yüzde 40’ını, magnezyum ihtiyacının yüzde 35’ini, bakır, çinko ve demir ihtiyacının yüzde 20’sini karşılıyor. Zengin besin değerleri, uzun süre tok tutması ve sağlığa faydaları nedeniyle günümüzün popüler besinleri arasında yer alıyor. Sağlıklı ve lezzetli yiyecekler hazırlamak isteyenlerin birinci tercihi olan bu besin tatlı ya da tuzlu tariflerde rahatlıkla kullanılabiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı N. Sinem Türkmen, mucizevi besinin faydaları hakkında bilgi verdi.
    istanbulda ofis kiraları
    El ve ayaklardaki morarma ve kızarıklıklar raynaud sendromunun habercisi olabilirÖzellikle soğuk günlerde el ve ayaklarınızda renk değişiklikleri, solukluk, morarma, kızarıklık gibi belirtilerle kendini gösteren ve bir dolaşım bozukluğu olan raynaud sendromuna ilişkin merak edilenleri Doç. Dr. Kemal Korkmaz anlatıyor.
    istanbulda ofis kiraları
    Genital estetik kadınlarda öz güveni artırıyor!Doğuştan gelen sorunlar, doğum ve kilo alıp verilen durumlarda vücutta deformasyonlar oluşuyor. Psikolojik olarak etkileyen bu bozukluklar estetik oparasyonlarla düzeltilebiliyor. Özellikle doğum gibi genital deformasyona neden olan durumlarda kadınlar estetik oerasyonlara yöneliyor. Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Serpil Kırım kadınların doğum sonrasında en çok tercih ettiği genital operasyonları anlattı.
    istanbulda ofis kiraları
    Kolesterol diyeti nedir, nasıl yapılır? Kolesterolu olanlara diyet listesi...Kolesterol diyeti sıklıkla kullanılan diyet programlarından bir tanesidir. Özellikle kolesterol seviyesi yüksek olan kişilerin uygulaması gereken bir diyet programıdır. Pek çok diyet programı vardır. Kişiler diyet programı ile ilgili bilgileri farklı kaynaklardan edinebilmektedir. Kolesterol diyeti nedir ve nasıl uygulanır tüm detayları ile derledik.
    Doktor sülükler şifa kaynağı

    Doktor sülükler şifa kaynağı

    Omicron belirtileri! Omicron varyantı nedir, kaç gün sürer?

    Omicron belirtileri! Omicron varyantı nedir, kaç gün sürer?