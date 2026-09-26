Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemIsparta’da köyün kaderini değiştiren üretim! Yıllarca göç verdiler, şimdi geri dönüyorlar
HaberlerGündem Haberleri Isparta’da köyün kaderini değiştiren üretim! Yıllarca göç verdiler, şimdi geri dönüyorlar

Isparta’da köyün kaderini değiştiren üretim! Yıllarca göç verdiler, şimdi geri dönüyorlar

26.09.2026 - 12:44Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Kuyucak köyünde devlet desteğiyle modernize edilen üzüm bağlarında hasat başladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün projesiyle üretim alanı 4 katına çıkarken, gelişen tarım sayesinde köyde tersine göç başladı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Isparta’da köyün kaderini değiştiren üretim! Yıllarca göç verdiler, şimdi geri dönüyorlar

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Kuyucak köyünde devlet desteğiyle modernize edilen üzüm bağlarında hasat sezonu başladı. Yaklaşık 200 yıldır üzüm üretiminin yapıldığı köyde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2021'de "Kuyucak Köyünde Bağcılığı Geliştirme Projesi" hayata geçirildi.

2Isparta’da köyün kaderini değiştiren üretim! Yıllarca göç verdiler, şimdi geri dönüyorlar

Proje kapsamında üreticilere üzüm fidanı dağıtılırken, bağlarda damla sulama sistemine geçildi.Daha önce 600 dekar alanda üzüm üretimi yapılan köyde, proje ve desteklerle üretim alanı yaklaşık 2 bin 500 dekara ulaştı. Köyde yaklaşık 170 çiftçi üzüm üretimi yapıyor.

3Isparta’da köyün kaderini değiştiren üretim! Yıllarca göç verdiler, şimdi geri dönüyorlar

Yıllık yaklaşık 2 bin 500 ton üzümün üretildiği Kuyucak'ta, tarımsal faaliyetlerin gelişmesiyle istihdam ve nüfusun da arttığı belirtildi. Önceki yıllarda yoğun göç veren köyde bağcılığın gelişmesiyle tersine göç yaşanmaya başladı.

4Isparta’da köyün kaderini değiştiren üretim! Yıllarca göç verdiler, şimdi geri dönüyorlar

Yalvaç Kuyucak Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Süleyman Yurtseven, AA muhabirine, üzüm üretiminin köyde yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip olduğunu ve temel geçim kaynaklarından biri olduğunu söyledi.

5Isparta’da köyün kaderini değiştiren üretim! Yıllarca göç verdiler, şimdi geri dönüyorlar

Kuyucak bağlarında alfons, michel, royal ve blackmagic türü üzümlerin yetiştirildiğini belirten Yurtseven, "Üzüm tarımı köyümüzden kente göçü engelleyip tersine göç başlattı." dedi.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi