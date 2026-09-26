Isparta’da köyün kaderini değiştiren üretim! Yıllarca göç verdiler, şimdi geri dönüyorlar

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Proje kapsamında üreticilere üzüm fidanı dağıtılırken, bağlarda damla sulama sistemine geçildi.Daha önce 600 dekar alanda üzüm üretimi yapılan köyde, proje ve desteklerle üretim alanı yaklaşık 2 bin 500 dekara ulaştı. Köyde yaklaşık 170 çiftçi üzüm üretimi yapıyor.