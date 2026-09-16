8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

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- Türkiye'deki ustasına teşekkür etti



Ali, Türkiye'de mesleği öğrenirken çeşitli zorluklarla karşılaştığını ifade ederek, çocuk yaşta gittiği ülkede özellikle ilk dönemde dil konusunda sıkıntı yaşadığını anlattı.



Suriye'deki iç savaşın ilk dönemlerinde yaklaşık 14 yaşındayken Türkiye'ye gittiğini ve eğitimine ara vermek zorunda kaldığını dile getiren Ali, Türkçeyi öğrendikten sonra çalışma ve yaşam şartlarının kendisi için kolaylaştığını söyledi.



Ali, Türkiye'de kendisine mesleği öğreten ustasının desteğini halen sürdürdüğüne işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Suriye'den bütün Türk arkadaşlarıma selamlarımı gönderiyorum. Özellikle meslek öğrenmeme yardımcı olan İmdat Bey'e çok teşekkür ediyorum. (İmdat Bey) Bana hem bu mesleği öğretti hem de halen bana yardımcı oluyor ve destek veriyor. Montaj ve üretim konusunda birbirimize yardımcı olmaya devam ediyoruz."