Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

2

Coğrafi işaretli çiçek bamyadan ilde bu yıl yaklaşık 2 bin 500 ton verim bekleniyor. Tören, düğün ve mevlit gibi programlarda baş yemek olarak nitelendirilip pazarlandığı Konya ve Kayseri gibi illerde önemli miktarda tüketiliyor.