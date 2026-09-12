Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

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SÜREKLİ KENDİNİ VE LÜKS YAŞAMINI GÖSTERME İHTİYACI ALTINDA YATAN SEBEPLER

Bir kişinin kendisini, sahip olduklarını veya lüks yaşamını sürekli olarak sergileme ihtiyacının altında tek bir psikolojik neden bulunmuyor. Uzmanlara göre bu davranış; onaylanma, kabul görme, takdir edilme ve değerli hissetme ihtiyacından düşük özsaygıya, yetersizlik duygusundan ilgi odağı olma isteğine kadar birçok farklı etkenden kaynaklanabiliyor.

Doç. Dr. Taha Can Tuman, sosyal medya kullanımının aile, akran ve arkadaş çevresinden gözlem yoluyla öğrenilebildiğini belirterek, zaman içerisinde bağımlılık benzeri bir döngünün ortaya çıkabileceğine dikkat çekiyor. Sosyal medya kullanım süresinin giderek artması, uzak kalındığında huzursuzluk, iç sıkıntısı ve keyifsizlik yaşanması, sosyal medyayı sürekli düşünme, daha fazla takipçi ve beğeni kazanmak için yoğun çaba harcama gibi davranışların yanı sıra uykusuzluk, dikkat ve odaklanma sorunları da görülebiliyor.

Tuman, bazı kişilerin gündelik yaşamın oluşturduğu sıkıntıdan kaçmak amacıyla sosyal medya kullanımını artırabildiğini ifade ediyor. Bunun yanı sıra kendisini özel ve ayrıcalıklı hissetme, bunu başkalarına kanıtlama ve ilgi odağı olma isteği de kişinin sahip olduklarını ve lüks yaşamını daha fazla sergilemesine yol açabiliyor.

Düşük özsaygı ve yetersizlik düşüncelerinin de bu davranışta etkili olabileceğini belirten Tuman, kişinin kendisinde eksik gördüğü yönleri sahip oldukları veya yaşam tarzı üzerinden telafi etmeye çalışabileceğini söylüyor. Uzman, bu durumu “aşırı telafi davranışı” olarak tanımlıyor.



Klinik Psikolog Beldem Sekban ise kişinin sürekli kendisini, başarılarını veya yaşam standartlarını göstermesinin arkasında özellikle onaylanma, kabul görme, değerli hissetme ve takdir edilme ihtiyacının bulunabileceğini belirtiyor. Kişinin kendi değerini içsel olarak yeterince sağlam hissedemediği durumlarda, dışarıdan gelen beğeni ve ilgiyi bu değeri desteklemek için kullanabileceğini ifade ediyor.

Sekban'a göre burada asıl dikkat edilmesi gereken nokta, kişinin ne paylaştığından çok bunu ne kadar yoğun ve hangi amaçla yaptığı. Sahip olduklarını paylaşmaktan keyif almak tek başına psikolojik bir sorun olarak değerlendirilmezken, kişinin kendisini değerli hissetmesinin sürekli olarak başkalarının beğenilerine, tepkilerine veya hayranlığına bağlı hale gelmesi daha yakından incelenmesi gereken bir durum olarak öne çıkıyor.

Sürekli olarak “başarılıyım, mutluyum, hayatım yolunda” mesajı verme ihtiyacı, kişinin kendi iç dünyasında yaşadığı eksiklikleri veya güvensizlikleri dışarıya sunduğu idealize edilmiş bir görüntüyle telafi etme biçimine dönüşebiliyor.