Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

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"Bu yıl ilk defa ektikleri kavundan 80 ton verim beklediklerini aktaran Koçak, hasadın bereketli olduğunu belirterek, "Hasat bereketli, Allah’a şükür. Verim de iyi ama fiyat yönünden sıkıntı var. Şu anda kavunun kilogramını 10 liradan satıyoruz. Biz burada 10 liradan satarken manavlarda 30, hatta 40 lirayı buluyor. Geçen sene 60-70 liraya kadar çıktığı oluyordu. Tarlada ise geçen sene yaklaşık 25 TL’den alıyorlardı. Bu yıl bütün ekimler geç kaldığı için biz de geç kaldık. Normalde kış kavunu dediğimiz zaman bu ay itibarıyla hasadın bitmiş olması gerekiyor. "