3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

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Yıllık yiyeceğimiz karakılçık bulgurumuz çok şükür bu sene de verimli oldu. Allah'a şükür olsun. Köyümüze özgü karakılçık bulgurumuzun bu yıl da hasadını tamamladık. Hayırlısıyla evimize götüreceğiz. Rabbim hayırlısıyla emeğimizin karşılığını yemeyi nasip etsin inşallah. Her sene böyle kış hazırlığı yapıyoruz. Maalesef zorluğu var ama güzel yanları da var. Kış mevsiminde zorluğunu da kolaylığını da yaşıyoruz. Her yıl yavaş yavaş ambarımızı doldurduktan sonra kışlık hazırlığımızı tamamlıyoruz. Bu gelenek Yayladağı yöremizde oldukça yaygın. Eski geleneklerimizi devam ettiriyoruz. Bilhassa kendi köyümüz Şenköy'de bu gelenek halen yaşatılıyor" dedi.