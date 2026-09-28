AÖF YATAY GEÇİŞ 2026: Kayıtlar başladı! Kimler yapabilir, tarihler ve kayıt ekranı
AÖF yatay geçiş işlemlerinde yeni kayıt dönemi başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesine 7592 sayılı Kanun kapsamında af yatay geçiş başvurusu kabul edilen adaylar, 28 Eylül Pazartesi günü saat 10.00’dan itibaren kayıtlarını yapabilecek. İşlemler 2 Ekim Cuma günü saat 17.00’de sona erecek. Peki, AÖF yatay geçiş nasıl yapılır, kimler başvurabilir, kayıt nereden yapılır ve yatay geçiş tarihleri ne zaman? İşte Anadolu Üniversitesi’nin açıkladığı güncel takvim ve merak edilenler...
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde yatay geçiş gündemi yeniden hareketlendi. 2026-2027 öğretim yılı güz döneminde 7592 sayılı Kanun kapsamında af yatay geçiş başvurusu kabul edilen adaylar için çevrim içi kayıt işlemleri 28 Eylül’de başladı.
Kayıt hakkı kazanan adayların işlemlerini 2 Ekim saat 17.00’ye kadar tamamlaması gerekiyor. Burada önemli bir ayrım var: Bugün başlayan kayıt dönemi, 2026 yılındaki bütün AÖF yatay geçiş adaylarını değil, 7592 sayılı Kanun kapsamında af yatay geçiş başvurusu kabul edilen adayları kapsıyor.
AÖF YATAY GEÇİŞ KAYITLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesinin yayımladığı güncel duyuruya göre 7592 sayılı Kanun kapsamında AÖF yatay geçiş kayıt takvimi şöyle:
Kayıt başlangıcı: 28 Eylül 2026 Pazartesi, saat 10.00
Son kayıt tarihi: 2 Ekim 2026 Cuma, saat 17.00
Kayıt işlemleri tamamen çevrim içi yapılacak.
Belirlenen tarihler arasında kaydını tamamlamayan adaylar Açıköğretim Fakültesine kayıt hakkını kaybedecek. Üniversite, kayıt süresini kaçıran adayların mazeretlerinin kabul edilmeyeceğini de duyurdu.
AÖF YATAY GEÇİŞ KAYDI NASIL YAPILIR?
Kayıt hakkı kazanan adayların işlemleri Anadolu Üniversitesinin Açıköğretim kayıt sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.
Kayıt adresi:
Açıköğretim Fakültesi Başvuru Sistemi
Adayların sistemde "Yatay Geçiş" bağlantısını seçmesi ve e-Devlet şifresiyle giriş yapması gerekiyor.
Başvuru sonucu kabul edilen aday, kayıt ekranında kendisine açılan işlemleri tamamlayarak kaydını gerçekleştirebilecek. Posta yoluyla kayıt yapılmıyor.
AÖF YATAY GEÇİŞİ KİMLER YAPABİLİR?
Açıköğretim Fakültesine yatay geçiş tek bir yöntemle yapılmıyor. Anadolu Üniversitesi 2026-2027 öğretim yılında iki temel yatay geçiş yöntemi için başvuru aldı:
Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş
Bu yöntemde adayın üniversiteye yerleştiği yıldaki merkezi yerleştirme puanı esas alınıyor. Geçilmek istenen programın ilgili yıldaki taban puanı ve diğer şartlarının karşılanması gerekiyor.
Kurumlararası Yatay Geçiş
Bu yöntem, yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında gerçekleştiriliyor. Başvuru ve değerlendirmede not ortalaması, programların eşdeğerliği, kontenjan ve diğer şartlar dikkate alınıyor.
Bugün başlayan işlem ise bunlardan farklı olarak 7592 sayılı Kanun kapsamındaki af yatay geçiş sürecinin kayıt aşaması.
AÇIKÖĞRETİMDEN YATAY GEÇİŞ YAPILIR MI?
Yatay geçiş, mevzuatta belirtilen şartların sağlanması halinde açık ve uzaktan öğretim programları için de mümkün. Kurumlararası yatay geçişte temel kural, geçişin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılması.
Örneğin ön lisans düzeyindeki bir programdan yapılacak kurumlararası yatay geçiş, yine ilgili koşulları sağlayan ön lisans düzeyindeki eşdeğer program üzerinden değerlendiriliyor.
Merkezi yerleştirme puanıyla yapılan yatay geçişlerde ise adayın üniversiteye yerleştiği yıldaki puanı ile geçmek istediği programın aynı yıldaki taban puanı önem taşıyor. Her programın koşulları aynı olmadığı için yalnızca "AÖF öğrencisiyim" veya "örgün öğrenciyim" bilgisi yatay geçiş hakkı için tek başına yeterli değil.
AÖF YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI 2026 NE ZAMAN YAPILDI?
2026-2027 öğretim yılı normal yatay geçiş başvuru dönemi tamamlandı.
Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanan takvimde:
Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş başvuruları: 1-15 Ağustos 2026
Kurumlararası Yatay Geçiş başvuruları: 10-21 Ağustos 2026 tarihleri arasında alındı.
Başvurular Anadolu Üniversitesinin çevrim içi başvuru sistemi üzerinden e-Devlet şifresiyle gerçekleştirildi.
Normal yatay geçiş başvuruları artık sona ermiş durumda.
AÖF YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?
Normal yatay geçiş başvurularının sonuçları 4 Eylül 2026 tarihinde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim duyuruları üzerinden yayımlandı.
Başvurusu kabul edilen adayların normal yatay geçiş kayıtları ise 7 Eylül saat 10.00’da başladı ve 14 Eylül saat 17.00’de sona erdi.
Dolayısıyla şu anda devam eden 28 Eylül-2 Ekim tarihli kayıt süreci, normal ağustos dönemi yatay geçiş başvurusunun devamı değil. Bu tarihler, af yatay geçiş hakkı kazanan adayları ilgilendiriyor.
AÖF AF YATAY GEÇİŞ NEDİR?
7592 sayılı Kanun kapsamında öğrenci affından yararlanma hakkına sahip adayların belirlenen koşullar çerçevesinde Açıköğretim programlarına yatay geçiş başvurusu yapmasına imkân tanındı.
Güz dönemi için yapılan af yatay geçiş başvurularında son tarih 18 Eylül saat 17.00 olarak belirlenmişti. Bu tarihe kadar başvurup değerlendirme sonucunda kayıt hakkı kazanan adaylar, 28 Eylül-2 Ekim arasında kayıt yaptırabilecek.
19 Eylül ile 9 Aralık 2026 tarihleri arasında af yatay geçiş başvurusu yapan adayların kayıtları ise güz döneminde değil, 2026-2027 öğretim yılı bahar döneminde gerçekleştirilecek. Bahar dönemi kayıt tarihleri daha sonra akademik takvimde ilan edilecek.
AÖF YATAY GEÇİŞ DERS EKLEME NE ZAMAN?
Kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler için ders ekleme süreci ekim ayında başlayacak.
Ders ekleme başlangıcı: 12 Ekim 2026 Pazartesi, saat 10.00
Ders ekleme son günü: 19 Ekim 2026 Pazartesi, saat 22.00
Ders ekleme işlemleri:
Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi
adresinden e-Devlet şifresiyle giriş yapılarak "Ders Ekle-Sil İşlemleri" bölümünden gerçekleştirilecek.
AÖF YATAY GEÇİŞTE ÜCRET ÖDENECEK Mİ?
Yatay geçiş sonrası öğrencinin dönem öğretim materyal ücretinde fark oluşması halinde ödeme yapılması gerekiyor.
Anadolu Üniversitesinin duyurusuna göre oluşan fark borçları güz dönemi için 23 Kasım 2026 ile 12 Şubat 2027 tarihleri arasında ödenebilecek.
Bu tarihten sonra ödenmeyen fark borcuna yasal faiz işletilecek.
Ödenecek tutar bütün öğrenciler için aynı olmayabilir. Tutar öğrencinin programı ve kayıt durumuna göre sistemde oluşan borç üzerinden görülebilecek.
AÖF YATAY GEÇİŞ İÇİN HANGİ BELGELER İSTENİYOR?
Normal 2026-2027 yatay geçiş başvuru döneminde Anadolu Üniversitesi adaylardan başvuru sırasında şu belgeleri istemişti:
Güncel ve onaylı not durum belgesi
Başarılı olunan derslerin ders içerikleri
ÖSYS, YKS veya DGS sonuç belgesi
DGS puanıyla yatay geçiş başvurusu yapan adayların, mezun oldukları ön lisans programının transkriptini de lisans programına ait transkriptle birlikte yüklemesi gerekiyordu.
Bugün başlayan af yatay geçiş işlemleri ise yeni başvuru değil, başvurusu kabul edilmiş adayların kayıt aşaması olduğu için adayların kayıt otomasyonunda kendilerine açılan işlemleri esas alması gerekiyor.
AÖF YATAY GEÇİŞ BÖLÜMLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Yatay geçiş yapılabilecek programlar, adayın başvuru türüne ve mevcut öğrenim durumuna göre değişiyor.
Kurumlararası yatay geçişlerde eşdeğer diploma programı şartı ve ilan edilen kontenjanlar belirleyici. Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçişte ise adayın kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı ile geçiş yapmak istediği programın aynı yıldaki taban puanı karşılaştırılıyor.
Bu nedenle herkese açık tek bir "AÖF yatay geçiş yapılabilecek bölümler" listesi üzerinden karar vermek doğru değil. Adayın kendi kayıt yılı, puan türü, programı ve başvuru yöntemi birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.
AÖF YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI NELER?
Başvuru türüne göre şartlar değişmekle birlikte yatay geçişte öne çıkan başlıklar şöyle:
Öğrencinin mevcut yükseköğretim kaydının uygun olması
Başvurulan programın yatay geçiş koşullarının sağlanması
Kurumlararası geçişte programların aynı düzeyde ve eşdeğer olması
Gerekli başarı veya merkezi yerleştirme puanı koşulunun karşılanması
Başvurunun ilan edilen tarihler içinde yapılması
YÖKSİS bilgilerinin güncel olması
İstenen belgelerin sisteme eksiksiz yüklenmesi
İngilizce eğitim veren bazı AÖF lisans programlarında ayrıca özel koşullar bulunuyor.
AÖF YATAY GEÇİŞ 2026 TAKVİMİ
Merkezi puanla normal yatay geçiş başvurusu: 1-15 Ağustos 2026
Kurumlararası yatay geçiş başvurusu: 10-21 Ağustos 2026
Normal yatay geçiş sonuçları: 4 Eylül 2026
Normal yatay geçiş kayıtları: 7-14 Eylül 2026
Af yatay geçiş güz dönemi başvuru sonu: 18 Eylül 2026, saat 17.00
Af yatay geçiş kayıtları: 28 Eylül-2 Ekim 2026
Af yatay geçiş kayıt son saati: 2 Ekim 2026, saat 17.00
Ders ekleme: 12-19 Ekim 2026
Af kapsamında bahar dönemi için başvuru: 19 Eylül-9 Aralık 2026
AÖF YATAY GEÇİŞ KAYIT EKRANI NEREDE?
28 Eylül’de başlayan güncel kayıt işlemleri:
Açıköğretim Fakültesi Başvuru Sistemi
adresinden yapılacak.
Adayların e-Devlet şifresiyle sisteme girip "Yatay Geçiş" bağlantısını kullanması gerekiyor.
Kayıt hakkı kazandığı halde 2 Ekim Cuma günü saat 17.00’ye kadar işlemini tamamlamayan adayların kayıt hakkı sona erecek.
Ders ekleme işlemleri ise daha sonra aosogrenci.anadolu.edu.tr üzerinden gerçekleştirilecek.