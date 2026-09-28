AÖF YATAY GEÇİŞ 2026: Kayıtlar başladı! Kimler yapabilir, tarihler ve kayıt ekranı

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Açıköğretim Fakültesine yatay geçiş tek bir yöntemle yapılmıyor. Anadolu Üniversitesi 2026-2027 öğretim yılında iki temel yatay geçiş yöntemi için başvuru aldı:



Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş



Bu yöntemde adayın üniversiteye yerleştiği yıldaki merkezi yerleştirme puanı esas alınıyor. Geçilmek istenen programın ilgili yıldaki taban puanı ve diğer şartlarının karşılanması gerekiyor.





Kurumlararası Yatay Geçiş



Bu yöntem, yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında gerçekleştiriliyor. Başvuru ve değerlendirmede not ortalaması, programların eşdeğerliği, kontenjan ve diğer şartlar dikkate alınıyor.



Bugün başlayan işlem ise bunlardan farklı olarak 7592 sayılı Kanun kapsamındaki af yatay geçiş sürecinin kayıt aşaması.