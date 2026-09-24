YKS EK TERCİH SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI? ÖSYM ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 YKS ek tercih ve ücret ödeme sürecinin tamamlanmasının ardından gözler ÖSYM'ye çevrildi. Üniversite adayları ek yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi ve sonuç ekranını araştırıyor. ÖSYM, 24 Eylül Perşembe sabahı itibarıyla sonuç tarihini henüz duyurmadı.
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2026 YKS ek tercih sürecinin tamamlanmasının ardından üniversite adaylarının gözü ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. İlk yerleştirmede istediği sonucu alamayan adaylar, üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için ek tercihlerini yaptı. Şimdi en çok araştırılan konu ise 2026 YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih.
ÖSYM, 2026-YKS ek yerleştirme tercihlerini 17-21 Eylül tarihleri arasında aldı. Tercih süresinin sona ermesinin ardından yerleştirme işlemleri başladı. Adaylar "YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı?", "YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" ve "ÖSYM ek yerleştirme sonuçları nereden öğrenilecek?" sorularına yanıt arıyor.
YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2026 YKS ek tercih sonuçları henüz açıklanmadı.
ÖSYM'nin 24 Eylül 2026 Perşembe sabahı itibarıyla yayımladığı duyurular arasında YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığına ilişkin bir açıklama bulunmuyor.
Sonuçlar açıklandığında adayların yerleştirme bilgilerine ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilmesi bekleniyor.
YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM, 2026 YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz duyurmadı.
Ek yerleştirme tercihleri 17 Eylül'de başladı ve 21 Eylül saat 23.59'da sona erdi. Tercih ücretini yatırmak için adaylara verilen süre ise 22 Eylül saat 23.59'da tamamlandı.
Bu aşamadan sonra ÖSYM'nin yerleştirme işlemlerini tamamlayarak sonuçları ilan etmesi bekleniyor. Ancak kurum tarafından açıklanmış kesin bir sonuç tarihi bulunmadığı için internette yer alan tahmini tarihler resmî sonuç tarihi olarak kabul edilmemeli.
ÖSYM'nin sonuç duyurusu gelir gelmez açıklanma tarihi ve sonuç sorgulama ekranı bu habere eklenecek.
YKS EK TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
YKS yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden ilan ediliyor.
ÖSYM, 2026 YKS'nin ilk merkezi yerleştirme sonuçlarını da 18 Ağustos'ta sonuç sistemi üzerinden adayların erişimine açmıştı. Adaylar sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşmıştı.
Ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından da adayların ÖSYM'nin resmî sonuç sistemi üzerinden sorgulama yapması bekleniyor.
Sonuçlar açıklanmadan önce aktif olmayan veya geçmiş yerleştirmeye ait bir ekranın "2026 YKS ek tercih sonuç ekranı" olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. ÖSYM'nin yeni sonuç duyurusuyla birlikte erişime açacağı ekran esas alınacak.
YKS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
ÖSYM sonuçları erişime açtığında adayların sonuç sistemine girerek T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulama yapması bekleniyor.
ÖSYM'nin ilk merkezi yerleştirmede uyguladığı sistemde adaylara ayrıca basılı sonuç belgesi gönderilmedi. Yerleştirme bilgileri elektronik ortamda erişime açıldı.
Ek yerleştirme sonuçlarının sorgulanmasına ilişkin ayrıntılar da sonuçların ilan edildiği gün ÖSYM tarafından yayımlanacak duyuruyla kesinleşecek.
YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILDI?
2026 YKS ek yerleştirme tercihleri 17 Eylül 2026 saat 16.00'da başladı.
Adaylar tercihlerini 21 Eylül saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirdi. Ek yerleştirme ücreti 170 TL olarak belirlendi.
Tercih sürecinin tamamlanmasıyla birlikte ek yerleştirmede gözler ÖSYM'nin sonuç duyurusuna çevrildi.
YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Ek yerleştirme işlemleri, 2026-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre gerçekleştirilecek.
Ek yerleştirme kontenjanları, merkezi yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar ile kayıt yaptırılmaması nedeniyle boşalan kontenjanlardan oluşuyor.
Adayların tercih ettikleri programlara yerleştirilmesinde YKS puanları, tercihleri, programların kontenjanları ve kılavuzda belirtilen koşullar dikkate alınıyor.
Bir programa yerleşen adayın hangi üniversite ve bölüme kayıt hakkı kazandığı sonuç belgesinde yer alacak.
EK YERLEŞTİRME SONRASI ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
2026 YKS ek yerleştirme sonuçlarının ardından kayıt hakkı kazanan adaylar için üniversite kayıt süreci başlayacak.
Ek yerleştirme sonucunda bir programa yerleşen adayların kayıt tarihleri ve işlemlere ilişkin ayrıntılar ÖSYM'nin sonuç duyurusu ve ilgili üniversitelerin açıklamaları doğrultusunda takip edilecek.
Adayların yerleştikleri üniversitelerin kayıt için istediği belgeleri ve kayıt yöntemini de üniversitelerin resmî internet sitelerinden kontrol etmesi gerekecek.
YKS EK TERCİH SONUÇLARI İÇİN GÖZLER ÖSYM'DE
17-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen tercihlerin ardından 2026 YKS ek yerleştirme sürecinde artık sonuç aşamasına geçildi.
24 Eylül Perşembe sabahı itibarıyla ÖSYM tarafından ek yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih duyurulmadı. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adayların hangi üniversite ve programa yerleştiği belli olacak.
ÖSYM'nin 2026 YKS ek tercih sonuçlarını açıklamasının ardından sonuç sorgulama ekranı ve kayıt sürecine ilişkin güncel bilgiler bu haber üzerinden takip edilebilecek.