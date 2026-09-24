YKS EK TERCİH SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI? ÖSYM ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

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ÖSYM, 2026 YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz duyurmadı.

Ek yerleştirme tercihleri 17 Eylül'de başladı ve 21 Eylül saat 23.59'da sona erdi. Tercih ücretini yatırmak için adaylara verilen süre ise 22 Eylül saat 23.59'da tamamlandı.

Bu aşamadan sonra ÖSYM'nin yerleştirme işlemlerini tamamlayarak sonuçları ilan etmesi bekleniyor. Ancak kurum tarafından açıklanmış kesin bir sonuç tarihi bulunmadığı için internette yer alan tahmini tarihler resmî sonuç tarihi olarak kabul edilmemeli.

ÖSYM'nin sonuç duyurusu gelir gelmez açıklanma tarihi ve sonuç sorgulama ekranı bu habere eklenecek.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

YKS yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden ilan ediliyor.

ÖSYM, 2026 YKS'nin ilk merkezi yerleştirme sonuçlarını da 18 Ağustos'ta sonuç sistemi üzerinden adayların erişimine açmıştı. Adaylar sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşmıştı.

Ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından da adayların ÖSYM'nin resmî sonuç sistemi üzerinden sorgulama yapması bekleniyor.

Sonuçlar açıklanmadan önce aktif olmayan veya geçmiş yerleştirmeye ait bir ekranın "2026 YKS ek tercih sonuç ekranı" olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. ÖSYM'nin yeni sonuç duyurusuyla birlikte erişime açacağı ekran esas alınacak.