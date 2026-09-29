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Balık tezgahları en ucuz günlerini yaşıyor! Fiyatı 50 liraya kadar geriledi

29.09.2026 - 01:30Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Balık tezgahları en ucuz günlerini yaşıyor! Fiyatı 50 liraya kadar geriledi

Sinop’ta balık sezonuyla birlikte tezgâhlarda palamut bereketi yaşanıyor. Farklı boylardaki palamutlar, 50 liraya kadar düşen fiyatlarla satışa sunuluyor.

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Sinop’ta balıkçı tezgâhlarında yerini alan palamut, boyutuna göre değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Fiyatı 50 liraya kadar gerileyen palamudun yanı sıra tezgâhlarda kefal ve çipura 100’er liradan, levrek 500 liradan, somon ise 300 liradan satışa sunuluyor.

Sinop’ta balıkçı tezgâhlarında yerini alan palamut, boyutuna göre değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Fiyatı 50 liraya kadar gerileyen palamudun yanı sıra tezgâhlarda kefal ve çipura 100’er liradan, levrek 500 liradan, somon ise 300 liradan satışa sunuluyor.

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