Mantar toplamaya ormana giden 4 arkadaştan 2'si kayboldu

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Edinilen bilgiye göre, Kumluca beldesinden Gökhan Erdoğan, Hakan Güner, Fatih Ertuğrul ve Musa Avcı isimli arkadaşlar, Gezen ile Kokurdan Yaylası arasında kalan Arpalık mevkiinde ormanlık alanda ikişerli grup halinde mantar toplamaya çıktı. Musa Avcı ve Fatih Ertuğrul kamp noktasına dönmeyince diğer iki arkadaş, karşılaştıkları orman işçilerinin yardımıyla kayıp haberini beldeye ulaştırdı. Saat 16.00'dan itibaren ulaşılamayan gençleri bulmak için jandarma, sağlık, AFAD, orman işletme personeli ve Kumluca Belediyesi ekipleri seferber oldu. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Bozkurt'un da aralarında bulunduğu 50 kişilik ekip, yağmurlu havada sabaha kadar kayıp 2 kişiyi aradı. Kamp yerini ararken ormanın iç kesimlerine giden 2 arkadaşın telefonun çektiği bir bölgede yer bildirimi yapması üzerine Öncüler Köyü Muhtarı Ahmet Demircan, yaklaşık 14 saattir kayıp arkadaşlara ulaştı. Demircan'ın aracı ile jandarma karakoluna gelerek bilgi vermesinin ardından ekipler arama çalışmalarını sonlandırdı.

Musa Avcı ve Fatih Ertuğrul'un gecenin büyük bir bölümünü ağaç dalları ve çalıların oluşturduğu bir sayvanda geçirdiği öğrenildi. Karınlarını doyurup, ısındıktan sonra yürümeye devam eden arkadaşların telefonun çektiği bir bölgede yakınlarına yerlerini bildirdikleri öğrenildi.