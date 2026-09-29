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Kokoreç tezgahına ateş açtı, usta öldü 2 şüpheli tutuklandı

29.09.2026 - 19:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ali AKSOYER / İSTANBUL, (DHA)

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Sancaktepe’de kokoreç ustası Bektaş Can (47) 3 gün önce motosikletli iki kişi tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Saldırı güvenlik kamerasına yansırken, biri yaşı küçük 8 şüpheli gözaltına alındı. Saldırının kokoreççi de daha önce yaşanan haraç alma tartışmasında meydana gelen yaralama olayının devamı olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Sancaktepe, Sarıgazi Mahallesi'nde 26 Eylül Cumartesi günü saat 00.41 sıralarında meydana gelen olayda motosiklette bulunan iki kişi tarafından seyyar kokoreç tezgâhına ateş açıldı. Saldırganlar olayın ardından hızla kaçarken, o sırada tezgâhta bulunan Bektaş Can vurularak hayatını kaybetti.

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POLİS GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ KULLANARAK SALDIRGANLARI 24 SAAT İÇİNDE YAKALADI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis güvenlik kamera görüntülerini izleyerek takip başlattı. Görüntülerde ateş açtıktan sonra kaçan şüpheliler polis ekipleri tarafından yaklaşık 40 kilometre boyunca kamera görüntüleri kullanılarak izlendi. Şüphelilerin, benzini bitince motosikleti kuzey Marmara Otoyolu, Şile Ömerli mevkiinde terk ettikleri tespit edildi. Plakası sökülmüş olan motosikleti terk eden şüphelilerin yakındaki bir benzin istasyonuna yürüdükleri ve buradan başka bir araçla uzaklaştıkları belirlendi. Şüphelilerin izini sürmeye devam eden polis ekipleri 24 saat içinde motosikleti kullanan ve olayda silah kullanan kişiyi gözaltına aldı.

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8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorgulanan şüphelilerin ifadeleri üzerine onlara yardım ve yataklık yapan kişilerin isimlerini tespit etti. İstanbul'da Bayrampaşa, Pendik ve Beykoz ilçeleri ile Kocaeli’nde yapılan operasyonda biri yaşı küçük 6 şüphelinin daha yakalanmasıyla olaydaki gözaltı sayısı 8’e çıktı. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada yakalanan kişilerin haraç ve çete bağlantıları deşifre edilirken, saldırının daha önceden aynı iş yerinde meydana gelen kasten yaralama olayının devamı olduğu tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7’si Cinayet Büro Amirliğinden, yaşı küçük şüpheli ise Çocuk Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edildi.

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2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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