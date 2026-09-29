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Yem maliyetini düşürmek için ekildi yüksek verim alındı! Sorgum-sudan otu melezi yılda 3 kez hasat edilebiliyor

29.09.2026 - 19:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak: IĞDIR (AA)

Iğdır’da hayvancılıkta yem maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla deneme ekimi yapılan sorgum-sudan otu melezinden dönüm başına yaklaşık 5 ton verim elde edildi.

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1Yem maliyetini düşürmek için ekildi yüksek verim alındı! Sorgum-sudan otu melezi yılda 3 kez hasat edilebiliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" programı kapsamında yürütülen proje ile Iğdır’da hayvancılıkta kullanılan yem bitkilerine alternatif ürünlerin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

2Yem maliyetini düşürmek için ekildi yüksek verim alındı! Sorgum-sudan otu melezi yılda 3 kez hasat edilebiliyor

Proje kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yüzde 75 tohum hibesi desteğinden yararlanan üretici Şahset Tınakçı, Oba köyünde 10 dönümlük arazisine sorgum-sudan otu melezi ekti. Bu yılki ekimin ilk biçiminde dönüm başına yaklaşık 5 ton verim elde eden Tınakçı, ürünün ikinci biçiminden de benzer miktarda verim bekliyor. Uygun iklim koşullarında yılda 3 kez hasat edilebilen ürünün, yüksek verimi ve düşük maliyetiyle bölgedeki hayvancılık işletmelerinin yem giderlerinin azaltılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

3Yem maliyetini düşürmek için ekildi yüksek verim alındı! Sorgum-sudan otu melezi yılda 3 kez hasat edilebiliyor

"Bölgede yaygınlaştırmayı planlıyoruz"

Iğdır Ticaret Borsası Başkanı Serhat Kumtepe, AA muhabirine, sorgum-sudan otu melezinin çok ciddi verimli bir ürün olduğunu söyledi. Ürünün, mevsim iyi gittiğinde 3 kez hasat edilebildiğini ifade eden Kumtepe, "Maliyet açısından da gayet uygun. Bölgeye ve iklim şartlarına da uyan bir bitki. Umarım bölgemizde yaygınlaşır ve çiftçimiz için de hayvancılık yapan vatandaşlarımız için de ciddi bir gelir kaynağı olur. Bölgede bunu yaygınlaştırmayı planlıyoruz." diye konuştu.

4Yem maliyetini düşürmek için ekildi yüksek verim alındı! Sorgum-sudan otu melezi yılda 3 kez hasat edilebiliyor

Üretici Şahset Tınakçı ise ürünün üretimini Tarım ve Orman Müdürlüğü desteğiyle yaptıklarını anlattı.

5Yem maliyetini düşürmek için ekildi yüksek verim alındı! Sorgum-sudan otu melezi yılda 3 kez hasat edilebiliyor

Çeşitli teşviklerle ilk denemeyi geçen sene yaptıklarını, bu sene de ikinci ekimi gerçekleştirdiklerini belirten Tınakçı, "Güzel bir verim aldık. 10 dönüm ektik, ilk biçiminde dönümde 5 ton aldık. Şimdi de ikinci biçimini yapacağız. Bu biçimde de yine 5 ton bekliyoruz." dedi.

6Yem maliyetini düşürmek için ekildi yüksek verim alındı! Sorgum-sudan otu melezi yılda 3 kez hasat edilebiliyor

Diğer çiftçilere de ürünü ekmelerini öneren Tınakçı, "Bütün üreticilere tavsiye ederim, randımanlı bir ürün. Mısırdan daha randımanlı ve masrafı da mısırdan az." ifadesini kullandı.

7Yem maliyetini düşürmek için ekildi yüksek verim alındı! Sorgum-sudan otu melezi yılda 3 kez hasat edilebiliyor

İl Tarım ve Orman Müdür Ahmet Tingiş de üründen 3 biçime kadar verim alınabildiğine işaret ederek, "Dönümüne her hasatta yaklaşık 5 ton ürün alan çifçimiz yüksek verim elde etmektedir. Silajlık mısıra göre 2 kat daha fazla verim alınıyor ve daha karlı." değerlendirmesinde bulundu.

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