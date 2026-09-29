Yem maliyetini düşürmek için ekildi yüksek verim alındı! Sorgum-sudan otu melezi yılda 3 kez hasat edilebiliyor

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Iğdır Ticaret Borsası Başkanı Serhat Kumtepe, AA muhabirine, sorgum-sudan otu melezinin çok ciddi verimli bir ürün olduğunu söyledi. Ürünün, mevsim iyi gittiğinde 3 kez hasat edilebildiğini ifade eden Kumtepe, "Maliyet açısından da gayet uygun. Bölgeye ve iklim şartlarına da uyan bir bitki. Umarım bölgemizde yaygınlaşır ve çiftçimiz için de hayvancılık yapan vatandaşlarımız için de ciddi bir gelir kaynağı olur. Bölgede bunu yaygınlaştırmayı planlıyoruz." diye konuştu.