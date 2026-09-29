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Minibüs ile çarpışan otomobil ikiye bölündü 1 kişi hayatını kaybetti

29.09.2026 - 18:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Zehra Baykal YILDIZ/YALOVA, (DHA)

Minibüs ile çarpışan otomobil ikiye bölündü 1 kişi hayatını kaybetti

Yalova-Bursa kara yolunda minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Naim Arslan (75) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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Kaza, Yalova-Bursa kara yolu üzerinde meydana geldi. Bursa yönüne giden Naim Arslan yönetimindeki otomobil, Elmalık köyüne dönmek için sola manevra yaptığı sırada, aynı yöne giden E.D. idaresindeki 34 PAY 575 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada Arslan’ın kullandığı otomobil ikiye bölünerek savruldu. Minibüs ise refüjü aşarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Naim Arslan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer araçta bulunan 4 kişi ise hafif yaralandı. Yaralılar ambulanslarla tedbir amaçlı Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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