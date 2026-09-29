Toprak analizi 900 TL’den 350 TL’ye düştü! Girdi maliyetleri azalacak verim ve kalite artacak
29.09.2026 - 18:43Güncellenme Tarihi:
Manisa’nın Salihli ilçesindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere yönelik toprak analizi ücretinin 900 TL’den 350 TL’ye düşürüldüğünü açıkladı.
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Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, tüm üreticilerin toprak analizi yaptırarak gübreleme işlemlerini analiz sonuçlarına göre gerçekleştirmeleri tavsiye edildi.
Toprak analizinin, üreticilerin daha bilinçli gübreleme yapmasına imkan sağlayacağı belirtilirken, bu sayede girdi maliyetlerinin azaltılması, ürünlerde verim ve kalitenin artırılması hedefleniyor.
Müdürlükten yapılan açıklamada, üreticilerin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde toprak analizi yaptırabilecekleri bildirildi.
Toprak analizi ücretinin 900 TL’den 350 TL’ye düşürülmesiyle üreticilerin daha uygun maliyetle analiz hizmetinden yararlanabileceği belirtildi.