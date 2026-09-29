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Mevsimin ilk karı Ejder Tepesi'ne yağdı: Palandöken'in zirvesi beyaza büründü!

29.09.2026 - 18:27Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ERZURUM (İHA)

Erzurum'da dün gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Dünyaca ünlü Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesi, yağışın ardından beyaza büründü ve böylece mevsimin ilk karı da düşmüş oldu.

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Hava sıcaklığının 3 derecelere kadar düştüğü Erzurum merkezde gece saatlerinde sağanak etkili oldu.

2Mevsimin ilk karı Ejder Tepesi'ne yağdı: Palandöken'in zirvesi beyaza büründü!

Şehrin yüksek kesimlerinde ise soğuk hava ve yağış, kar olarak yüzünü gösterdi. En düşük hava sıcaklığının sıfır dereceye yaklaştığı Palandöken Dağı'nda, kar zirveyi neredeyse tamamen kapattı.

3Mevsimin ilk karı Ejder Tepesi'ne yağdı: Palandöken'in zirvesi beyaza büründü!

3 bin 200 rakımdaki Palandöken'in zirvesi Ejder Tepesi beyaza bürünürken, sabah saatlerinde bölgede yoğun sis etkili oldu.

4Mevsimin ilk karı Ejder Tepesi'ne yağdı: Palandöken'in zirvesi beyaza büründü!

Meteoroloji verilerine göre, yaşanan yağışlarla birlikte kent genelinde hava sıcaklıklarında önemli ölçüde düşüş yaşanması bekleniyor.

5Mevsimin ilk karı Ejder Tepesi'ne yağdı: Palandöken'in zirvesi beyaza büründü!

 

 

6Mevsimin ilk karı Ejder Tepesi'ne yağdı: Palandöken'in zirvesi beyaza büründü!

 

 

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