Meteoroloji açıkladı! 2 bölgede kuvvetli fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre, 30 Eylül Çarşamba günü saat 09.00'dan itibaren Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgarın saatte 40-70 kilometre hızla esmesi, yüksek kesimlerde ise yer yer 80 kilometre/saat hıza ulaşması öngörülüyor.

Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtilirken, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Uyarının 30 Eylül saat 23.59'a kadar geçerli olacağı bildirildi.