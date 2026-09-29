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Meteoroloji açıkladı! 2 bölgede kuvvetli fırtına bekleniyor

29.09.2026 - 18:54Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Meteoroloji açıkladı! 2 bölgede kuvvetli fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre, 30 Eylül Çarşamba günü saat 09.00'dan itibaren Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgarın saatte 40-70 kilometre hızla esmesi, yüksek kesimlerde ise yer yer 80 kilometre/saat hıza ulaşması öngörülüyor.

Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtilirken, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Uyarının 30 Eylül saat 23.59'a kadar geçerli olacağı bildirildi.

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