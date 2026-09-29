Beykoz'da topraklar boş kalmıyor: 625 bin kışlık sebze fidesi üreticilerle buluştu!
İstanbul’un önemli tarım merkezlerinden biri olan Beykoz’da, tarımsal üretimi desteklemek ve çiftçilerin girdi maliyetlerini hafifletmek amacıyla yürütülen fide desteği kış sezonunda da hız kesmeden devam ediyor. Beykoz Belediyesi tarafından Cumhuriyetköy Fide Üretim Merkezi’nde öz kaynaklarla yetiştirilen 625 bin adet kışlık sebze fidesi, düzenlenen törenle üreticilere dağıtıldı.
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İstanbul’un önemli tarım merkezlerinden biri olan Beykoz’da, tarımsal üretimi desteklemek ve çiftçilerin girdi maliyetlerini azaltmak amacıyla yürütülen fide desteği kış döneminde de devam ediyor. Beykoz Belediyesi tarafından Cumhuriyetköy Fide Üretim Merkezi’nde öz kaynaklarla tohumdan fideye yetiştirilen 625 bin adet kışlık sebze fidesi üreticilerle buluşturuldu. Yeşil kıvırcık, Akdeniz kıvırcığı, kara lahana, brokoli ve karnabahar gibi farklı türlerden oluşan fidelerin, kış sezonunda Beykoz’daki tarım arazilerinde üretime katkı sağlaması hedefleniyor. Beykoz Köy Pazarı’nda düzenlenen fide dağıtım programına Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.
Programda konuşan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, Beykozlu üreticilere teşekkür ederek, "Onların sayesinde biz ürettiğiniz karpuzları alıp İstanbul'un her yerine taşıdık. Her yerde karpuzlarınızın lezzetine baktılar. Çok selamlar yolladılar size. Emekleriniz için çok teşekkürler ettiler. Beykoz'un tanıtımında siz çiftçilerimizin gerçekten çok büyük bir kıymeti var. O yüzden ben ve ekip arkadaşlarım sizleri bir alkışlayalım. Emeklerinize defalarca kez teşekkür edelim istiyorum" dedi.
"HEM YAZLIK HEM KIŞLIK 1 MİLYON 700 BİN ADET SEBZE FİDESİ ÜRETTİK"
Başkan Gürzel, "Bu töreni gördüğümüz zaman artık diyoruz ki yaz bitti, evet kışa döndük. Yine de toprağın bereketiyle, üretimin bereketiyle güzel bir vesileyle bir aradayız. Üstelik bereketli bir günde, yağmurun altında bir aradayız. Biz daha önce de söz verdiğimiz gibi Beykoz'un ürünlerini, sebzesini, emeğini bir mevsime sığdırmayan; toprağının bereketini, üreticilerinin desteğini her zaman 4 mevsim devam edecek şekilde hareket edeceğiz demiştik. Öyle de yapmaya devam ediyoruz. Bugün bir sözümüzü daha tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz hep beraber. Bu sene de kışlık sebzelerimizi, üstelik oldukça da fazla, 625 bin adet kışlık sebze fidesini siz değerli çiftçilerimizle buluşturmanın hem gururunu hem mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah yine çok bereketli, Beykoz'un her yerinde ve hatta İstanbul'un her yerinde sizin mahsullerinizin olacağı bir senemiz olsun istiyoruz. Bu yıl biz biliyorsunuz kapasitemizi arttırdık sizlerle beraber de. Hem yazlık hem kışlık 1 milyon 700 bin adet sebze fidesi ürettik. Bunları da sizlere emanet ettik. Sizler de gözünüz gibi baktınız, mahsulleri büyüttünüz. Biz de bu mahsullerle övündük, her yerde anlattık, elimizden geldiğince de tattırdık. Beykoz'un kıymetli topraklarını ve üreticilerini bütün İstanbul bütün yaz konuştu" diye aktardı.
Kışlık fideler hakkında bilgide veren Başkan Gürzel, şunları kaydetti:"Kasalarımızda neler var? Yeşil kıvırcık, kara lahana, karnabahar, brokoli, Akdeniz kıvırcığı. Bizim yine önem verdiğimiz, bölgemizde de üretimini sağlıklı bir şekilde devam eden ürünlerimiz bunlar. Hepsi Beykoz'un bereketli topraklarıyla buluşacak. Sizlere kavuşmayı bekliyorlar. İstiyoruz ki bu kışın da boş kalmasın tarlalarımız. Yetişmeye, yeşermeye devam etsin; çiftçilerimiz üretsin, kazansın, biz de gurur duyalım. Bugün burada dağıttığımız küçük fideler birkaç ay sonra büyüdüğünde, ürüne dönüştüğünde ve sofralarımıza ulaştığını gördüğümüzde bu çalışmanın asıl mükafatını almış olacağız. Biz de bütün ekip arkadaşımla bundan ciddi bir mükafat alacak, gurur duyacağız. Beykoz Belediyesi olarak üreticilerimizin artan girdi maliyetlerini biraz olsun hafifletebiliyorsak, bir karış daha toprağın ekilebilmesine vesile oluyorsak ne mutlu bize. İnanın en büyük iftihar kaynaklarımızdan bir tanesi bu. O yüzden yaptığımız destekleri sadece fide ile sınırlandırmıyoruz; hayvancılıkla uğraşan üreticilerimize yem desteği sağlıyoruz, arıcılarımıza kovan ve ekipman desteği sağlıyoruz, balıkçılarımıza da malzeme desteği veriyoruz."
"TARLADA İZİ OLANIN SOFRADA YÜZÜ OLUR"
Tarlasını eken, toprağına sahip çıkan, alın teriyle üretmekten vazgeçmeyen bütün çiftçilerin yanında olmaya her zaman devam edeceklerini dile getiren Gürzel, "Bugün dağıttığımız 625 bin kışlık fidenin topraklarımızla bereketle büyümesini, üreticilerimize bol bol ürün vermesini, bereketli hasadı olmasını ve güzel kazançlar getirmesini diliyorum. Tarlada izi olanın sofrada yüzü olur. Tüm çiftçilerimize ve bu fideleri özenle yetiştiren tüm çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Ürününüz bol, hasadınız bereketli, kazancınız çok olsun, daim olsun" şeklinde konuştu.
Fide desteği alan üretici Cemal Reşber ise, "Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Yeni dönem İnşallah iyi geçecek" dedi.
Üretici Saadet Sancak ise Beykoz Belediyesi’ne desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Onların sayesinde üretim yapıyoruz. Ürettiğimiz ürünlerde bize destek çıkıyorlar, alıyorlar, yardımcı oluyorlar. Çok teşekkür ederiz hepsine. Yeni dönem İnşallah iyi geçecek, ümidimiz öyle" diye konuştu.