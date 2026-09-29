Beykoz'da topraklar boş kalmıyor: 625 bin kışlık sebze fidesi üreticilerle buluştu!

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Başkan Gürzel, "Bu töreni gördüğümüz zaman artık diyoruz ki yaz bitti, evet kışa döndük. Yine de toprağın bereketiyle, üretimin bereketiyle güzel bir vesileyle bir aradayız. Üstelik bereketli bir günde, yağmurun altında bir aradayız. Biz daha önce de söz verdiğimiz gibi Beykoz'un ürünlerini, sebzesini, emeğini bir mevsime sığdırmayan; toprağının bereketini, üreticilerinin desteğini her zaman 4 mevsim devam edecek şekilde hareket edeceğiz demiştik. Öyle de yapmaya devam ediyoruz. Bugün bir sözümüzü daha tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz hep beraber. Bu sene de kışlık sebzelerimizi, üstelik oldukça da fazla, 625 bin adet kışlık sebze fidesini siz değerli çiftçilerimizle buluşturmanın hem gururunu hem mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah yine çok bereketli, Beykoz'un her yerinde ve hatta İstanbul'un her yerinde sizin mahsullerinizin olacağı bir senemiz olsun istiyoruz. Bu yıl biz biliyorsunuz kapasitemizi arttırdık sizlerle beraber de. Hem yazlık hem kışlık 1 milyon 700 bin adet sebze fidesi ürettik. Bunları da sizlere emanet ettik. Sizler de gözünüz gibi baktınız, mahsulleri büyüttünüz. Biz de bu mahsullerle övündük, her yerde anlattık, elimizden geldiğince de tattırdık. Beykoz'un kıymetli topraklarını ve üreticilerini bütün İstanbul bütün yaz konuştu" diye aktardı.



Kışlık fideler hakkında bilgide veren Başkan Gürzel, şunları kaydetti:"Kasalarımızda neler var? Yeşil kıvırcık, kara lahana, karnabahar, brokoli, Akdeniz kıvırcığı. Bizim yine önem verdiğimiz, bölgemizde de üretimini sağlıklı bir şekilde devam eden ürünlerimiz bunlar. Hepsi Beykoz'un bereketli topraklarıyla buluşacak. Sizlere kavuşmayı bekliyorlar. İstiyoruz ki bu kışın da boş kalmasın tarlalarımız. Yetişmeye, yeşermeye devam etsin; çiftçilerimiz üretsin, kazansın, biz de gurur duyalım. Bugün burada dağıttığımız küçük fideler birkaç ay sonra büyüdüğünde, ürüne dönüştüğünde ve sofralarımıza ulaştığını gördüğümüzde bu çalışmanın asıl mükafatını almış olacağız. Biz de bütün ekip arkadaşımla bundan ciddi bir mükafat alacak, gurur duyacağız. Beykoz Belediyesi olarak üreticilerimizin artan girdi maliyetlerini biraz olsun hafifletebiliyorsak, bir karış daha toprağın ekilebilmesine vesile oluyorsak ne mutlu bize. İnanın en büyük iftihar kaynaklarımızdan bir tanesi bu. O yüzden yaptığımız destekleri sadece fide ile sınırlandırmıyoruz; hayvancılıkla uğraşan üreticilerimize yem desteği sağlıyoruz, arıcılarımıza kovan ve ekipman desteği sağlıyoruz, balıkçılarımıza da malzeme desteği veriyoruz."