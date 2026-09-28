Sağanak hayatı felç etti! Otomobil suya gömüldü, evleri su bastı

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Sakarya’da dün gece saatlerinde başlayan yağmur, sabah saatlerinde şiddetini artırdı. Gök gürültüsüyle birlikte etkili olan sağanak, kent genelinde cadde ve sokaklarda su birikintilerine sebep oldu. Sürücüler suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı bölgelerde ulaşım da aksadı. Ferizli Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan ana yol, kuvvetli yağışın ardından suyla kaplandı. Yolda bir otomobil adeta suya gömülürken, bölge trafiğe kapatıldı.



Erenler’de cadde ve sokaklar göle döndü

Erenler ilçesindeki Yavuz Selim Caddesi ise sağanak yağışın ardından adeta göle döndü. Cadde üzerindeki bazı sokaklarda biriken sular evlerin içerisine girdi. Evlerini su basan vatandaşlar, kovalar ve çeşitli ekipmanlarla suyu tahliye etmeye çalıştı. Bölgede birden fazla evin su altında kaldığı öğrenilirken, SASKİ ekipleri ve vatandaşlar yağışın oluşturduğu olumsuzluklarla mücadele etti.





AKOM’da ‘Acil’ koduyla toplantı

Öte yandan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkisini artıran kuvvetli sağanak yağış sebebiyle Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) ‘Acil’ koduyla toplandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, yağışın son 10 yılda görülmemiş yoğunlukta olduğu ve metrekareye yaklaşık 100 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Toplantıda yağışın etkili olduğu ilçelerdeki son durum değerlendirilirken, ekiplerin sahadaki çalışmaları ve koordinasyonu ele alındı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yağışın başladığı ilk andan itibaren sahada olduğu aktarıldı. Ulaşımda aksaklık yaşanmaması, su baskınları ve taşkınlara karşı gerekli önlemlerin alınması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması gayesiyle tüm birimlerin koordineli şekilde çalışmalarını sürdürmesi talimatı verildi.



"Son 10 yılda görülmemiş yoğunlukta bir yağış"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fikret Bayhan, "Son 10 yılda görülmemiş yoğunlukta bir yağışla karşı karşıyayız. Dün gece başlayan yağışın şiddeti giderek arttı ve metrekareye yaklaşık 100 kilogram yağış düşüyor. SASKİ, Yol Bakım ve Ulaşım başta olmak üzere tüm ekiplerimiz sahada. 225 araç ve 560 personelle şehrimizin dört bir yanında olumsuzluklara müdahale ediyoruz. Bu zorlu süreci de hep birlikte atlatacağız. Bu gece nöbetteyiz. Halkımızın ve şehrimizin güvenliği için tüm ekiplerimizle sahada olmaya devam edeceğiz" dedi.

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Ekipler sahada nöbet tutacak

Fen İşleri, Yol Bakım, İtfaiye, Zabıta, Ulaşım ve SASKİ ekiplerinin sahadaki çalışmalarının anlık olarak takip edildiği bildirildi. Gelen ihbarlar ve müdahale gerektiren noktaların AKOM üzerinden değerlendirildiği, ekiplerin vatandaşların ve şehrin güvenliği için gece boyunca sahada çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.