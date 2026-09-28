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Hatay'ın volkanik gölü'nde büyüleyici manzara: İzlemek için akın ettiler!

28.09.2026 - 10:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Hatay’ın eşsiz doğal güzellikleri ve volkanik yapısıyla öne çıkan saklı cenneti Haydarlar Gölü, dolunay gecesinde doğa tutkunlarının uğrak noktası oldu. Ayın göl yüzeyi üzerindeki muhteşem yansımasını yerinde görmek isteyen vatandaşlar, akşam saatlerinden itibaren göl çevresinde adeta yoğunluk oluşturdu.

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1Hatay'ın volkanik gölü'nde büyüleyici manzara: İzlemek için akın ettiler!

Hatay’ın doğal güzellikleriyle dikkat çeken volkanik yapıya sahip Haydarlar Gölü, dolunay gecesinde vatandaşların uğrak noktası oldu.

2Hatay'ın volkanik gölü'nde büyüleyici manzara: İzlemek için akın ettiler!

Dolunayın göl üzerindeki yansımasını izlemek isteyen vatandaşlar, akşam saatlerinden itibaren göl çevresinde yoğunluk oluşturdu.

3Hatay'ın volkanik gölü'nde büyüleyici manzara: İzlemek için akın ettiler!

Evlerinde hazırladıkları yiyeceklerle göl çevresine gelen vatandaşlar, dolunay manzarası eşliğinde akşam yemeklerini yerken, kamp ateşi etrafında çay içerek sohbet etti.

4Hatay'ın volkanik gölü'nde büyüleyici manzara: İzlemek için akın ettiler!

Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, gölün sakin atmosferinde dolunayın oluşturduğu manzaranın keyfini çıkardı.

5Hatay'ın volkanik gölü'nde büyüleyici manzara: İzlemek için akın ettiler!

Haydarlar Gölü’nün doğal güzellikleri ve dolunayın oluşturduğu manzara, ziyaretçilerin cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf ve video çekmesine de neden oldu. Göl çevresinde oluşan yoğunluk gece boyunca devam etti.

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