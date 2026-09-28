Osman Sınav’ın 'Benimle mezara gidecek' dediği Kurtlar Vadisi sırrı ortaya çıktı!

Haberin Devamı

Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı ve gazeteci Sinan Burhan’ın aktardığı bilgilere göre, Osman Sınav’ın projeden ayrılmasının arkasında karanlık bir tehdit süreci yatıyor.

Yıllardır merak edilen ve somut bir yanıt alınamayan ayrılık kararının ardındaki ismin, FETÖ hükümlüsü eski MİT görevlisi Enver Altaylı olduğu iddia edildi.

Olayın tanığına dayandırılan iddialara göre süreç şu şekilde gelişti:

Doğrudan Tehdit: Osman Sınav’ın yakın çevresine ve tanıklara aktardığına göre Enver Altaylı kendisini hedef alarak, "Bu diziyi bırakacaksın. Bu dizinin formatını değiştireceğiz" şeklinde açıkça tehdit etti.

"Gücüm Yetmez" Yanıtı: Yaşadığı baskı ve tehditler sonrasında çaresiz kalan Osman Sınav’ın durumu Tahsin Sena’ya aktardığı, ancak Sena’nın sürecin büyüklüğünden ötürü "Enver Altaylı tehlikeli adam, ne yapayım, benim gücüm yetmez" diyerek doğrudan yardım edemeyeceğini belirttiği öne sürüldü.

OLAYIN ŞAHİDİ KONUŞTU

Gazeteci Sinan Burhan, söz konusu bilgiyi bizzat olayın şahidinden aldığını vurguladı.Emekli öğretmen Osman Aksu’nun ifadelerine dayandırılan bu iddiaya göre;Aksu, Avcılar’daki bir dernekte Tahsin Sena’yı ziyaret ettiği esnada Osman Sınav’ın bu tehdit olayını bizzat anlattığına şahit oldu. Bu kritik iddianın ve tanıklığın yargı mercilerine veya ilgili soruşturmalara da taşınabileceği ifade ediliyor.

KURTLAR VADİSİ EFSANESİNDE DERİN SORU İŞARETLERİ

Osman Sınav’ın Türk televizyonlarında çığır açan dizinin ilk dönemlerinden sonra projeden ani ayrılışı ve konseptin değişmesi uzun süre kamuoyunda merak konusu olmuştu. Sınav’ın bu konudki soruları hep "Bu sır benimle mezara gidecek" diyerek geçiştirmesi, ortaya atılan bu yeni ve ağır tehdit iddialarıyla birlikte televizyon dünyasında geniş yankı uyandırdı ve yılların kafalardaki soru işaretlerini yeniden alevlendirdi.