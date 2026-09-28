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GündemKırşehir'de beklenen olmadı: Turşucular bu yılı erken kapatacak
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Kırşehir'de beklenen olmadı: Turşucular bu yılı erken kapatacak

28.09.2026 - 12:04Güncellenme Tarihi:

Kırşehir’de turşuluk sezonunun başlamasına rağmen kaya tuzuna olan talep, vatandaşların evde turşu kurmak yerine hazır turşuları tercih etmesi nedeniyle beklenen seviyeye ulaşmadı.

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1Kırşehir'de beklenen olmadı: Turşucular bu yılı erken kapatacak

Kırşehir’de geleneksel turşu yapımında kullanılan kaya tuzunun satışlarında son yıllarda düşüş yaşanıyor. Turşuluk sezonunda olmalarına rağmen vatandaşların hazır turşulara yönelmesi, tuzcuların satışlarını da etkiliyor. Tuz işletmecisi Yusuf Uçar, turşuluk sezonunda olmalarına rağmen kaya tuzuna yönelik talebin bekledikleri seviyede olmadığını belirterek, "Turşuluk sezonunda olmamıza rağmen turşu için kaya tuzu talebi beklediğimiz gibi değil. Her yıl bir öncekini aratıyor. Eskisi gibi satış yok" dedi.

2Kırşehir'de beklenen olmadı: Turşucular bu yılı erken kapatacak

Esnaf Mehmet Umucu ise tuz satışlarının devam ettiğini ancak vatandaşların geçmiş yıllardaki kadar kaya tuzuna rağbet göstermediğini söyleyerek, "Tuz satışları devam ediyor fakat müşteri eskisi gibi tuza rağbet etmiyor. Hazır turşuya yöneldiler" ifadelerini kullandı.

3Kırşehir'de beklenen olmadı: Turşucular bu yılı erken kapatacak

Esnaf, vatandaşların evde turşu kurma alışkanlığının azalmasıyla birlikte turşuluk kaya tuzuna olan talebin de yıllar içerisinde gerilediğini ifade etti.

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