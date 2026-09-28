Kırşehir'de beklenen olmadı: Turşucular bu yılı erken kapatacak

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Kırşehir’de geleneksel turşu yapımında kullanılan kaya tuzunun satışlarında son yıllarda düşüş yaşanıyor. Turşuluk sezonunda olmalarına rağmen vatandaşların hazır turşulara yönelmesi, tuzcuların satışlarını da etkiliyor. Tuz işletmecisi Yusuf Uçar, turşuluk sezonunda olmalarına rağmen kaya tuzuna yönelik talebin bekledikleri seviyede olmadığını belirterek, "Turşuluk sezonunda olmamıza rağmen turşu için kaya tuzu talebi beklediğimiz gibi değil. Her yıl bir öncekini aratıyor. Eskisi gibi satış yok" dedi.