Kastamonu'da derinliği 100 metreyi buluyor: Gizli kalmış o kanyon akın akın ziyaretçi ediyor!

8

Kastamonu'dan gelen Ali Sefa Bayramoğlu ise "İlk kez geliyorum. Kastamonu'da doğup büyüyen biri olarak böyle bir yer olduğunu ilk defa öğrendim. Burada suya girdik, yüzdük. Çok güzel bir suyu var, gitgide derinleşiyor. Doğası çok güzel. Yukarılarda çok güzel mağaralar var, araştırılması gerekiyor diye düşünüyorum. Müthiş bir doğa, çok keyif aldık." ifadelerini kullandı.