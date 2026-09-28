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GündemKastamonu'da derinliği 100 metreyi buluyor: Gizli kalmış o kanyon akın akın ziyaretçi ediyor!
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Kastamonu'da derinliği 100 metreyi buluyor: Gizli kalmış o kanyon akın akın ziyaretçi ediyor!

28.09.2026 - 12:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Bölgede halk arasında "saklı cennet" olarak adlandırılan Kastamonu'nun Araç ilçesindeki Saltuklu Kanyonu, muhteşem doğası, berrak suları ve macera dolu parkurlarıyla doğa tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor.

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1Kastamonu'da derinliği 100 metreyi buluyor: Gizli kalmış o kanyon akın akın ziyaretçi ediyor!

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Bölgede "saklı cennet" olarak adlandırılan Kastamonu'nun Araç ilçesindeki Saltuklu Kanyonu doğa tutkunlarını bekliyor.

Saltuklu ve Oycalı köyleri arasında yer alan 865 metre uzunluğundaki kanyon, bölge halkı tarafından "Cibiş Kanyonu" olarak da adlandırılıyor.

2Kastamonu'da derinliği 100 metreyi buluyor: Gizli kalmış o kanyon akın akın ziyaretçi ediyor!

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Cibiş Çayı'nın binlerce yıllık yolculuğu sırasında oluşan kanyon, berrak suyu, kayalık yapısı ve doğal güzellikleriyle bölgeyi ziyaret edenlerin dikkatini çekiyor.

3Kastamonu'da derinliği 100 metreyi buluyor: Gizli kalmış o kanyon akın akın ziyaretçi ediyor!

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Derinliği yer yer 100 metreyi bulan kanyonu ziyarete gelenler, özellikle sıcak günlerde serinlemek için Cibiş Çayı'na giriyor.

4Kastamonu'da derinliği 100 metreyi buluyor: Gizli kalmış o kanyon akın akın ziyaretçi ediyor!

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Kanyonu gezmeye gelenlerden Samet Buyurucu, AA muhabirine kanyonun ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta olduğunu söyledi.

5Kastamonu'da derinliği 100 metreyi buluyor: Gizli kalmış o kanyon akın akın ziyaretçi ediyor!

Köylerinin buraya yakın olduğunu belirten Buyurucu, "Bu yüzden sık sık geliriz. Misafirlerimiz burayı çok beğeniyor, tekrar tekrar gelmek istiyor. Suyu da çok temiz. Burada yüzüyoruz, balık tutuyoruz, piknik yapıyoruz, hoş sohbet yapıyoruz." dedi.

6Kastamonu'da derinliği 100 metreyi buluyor: Gizli kalmış o kanyon akın akın ziyaretçi ediyor!

Buyurucu, ziyaretçilerden tek taleplerinin ayrılırken bölgeyi temiz bırakmaları olduğunu söyledi.

Doğa fotoğrafçılarından Cebrail Keleş ise kanyonda bol bol fotoğraf çektiğini ifade ederek, "Burada gençler suya giriyor, eğleniyor. Her türlü doğa sporlarına, yürüyüşe ve doğa güzelliklerine sahip bir yer. Kanyonun içinde bir yapı kalıntısı bulunuyor. Ne olduğu konusunda bilgi yok, bunun araştırılması gerekiyor diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

7Kastamonu'da derinliği 100 metreyi buluyor: Gizli kalmış o kanyon akın akın ziyaretçi ediyor!

Keleş, kanyona ulaşımın kolay olduğunu ancak kanyonun içine rehbersiz girmenin tehlikeli olabileceğini hatırlattı.

8Kastamonu'da derinliği 100 metreyi buluyor: Gizli kalmış o kanyon akın akın ziyaretçi ediyor!

"MÜTHİŞ BİR DOĞA, ÇOK KEYİF ALDIK"

Kastamonu'dan gelen Ali Sefa Bayramoğlu ise "İlk kez geliyorum. Kastamonu'da doğup büyüyen biri olarak böyle bir yer olduğunu ilk defa öğrendim. Burada suya girdik, yüzdük. Çok güzel bir suyu var, gitgide derinleşiyor. Doğası çok güzel. Yukarılarda çok güzel mağaralar var, araştırılması gerekiyor diye düşünüyorum. Müthiş bir doğa, çok keyif aldık." ifadelerini kullandı.

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