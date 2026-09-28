Bu meyve Kütahya’da yok satıyor! Faydalarını duyan pazara koşuyor: Kilosu 120 TL

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Simav ilçesinden getirdikleri hünnapları Kütahya pazarında kilogramı 80 ile 120 TL arasında satışa sunan Cengiz Kösem ve Kadir Mert Zengin, ürüne vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Daha önce hünnapı Manisa'nın Demirci ilçesinden getirdiklerini belirten esnaf, son yıllarda Simav'da da hünnap yetiştiriciliğinin yaygınlaşmaya başladığını ifade etti.