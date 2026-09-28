Bu meyve Kütahya’da yok satıyor! Faydalarını duyan pazara koşuyor: Kilosu 120 TL
Kütahya’da tezgahlarda yerini alan Simav hünnapı, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Halk arasında “doktor hünnap” olarak anılan meyvenin kilogramı 80 ila 120 TL arasında satılırken, karaciğer rahatsızlıklarından çeşitli kanser türlerine, diyabet, sarılık ve ülser gibi birçok hastalığa da iyi geldiği söyleniyor.
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Kütahya'da tezgahlarda yerini alan ve halk arasında "doktor hünnap" olarak adlandırılan Simav hünnapı, pazarın gözde meyvelerinden biri haline geldi.
Simav ilçesinden getirdikleri hünnapları Kütahya pazarında kilogramı 80 ile 120 TL arasında satışa sunan Cengiz Kösem ve Kadir Mert Zengin, ürüne vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Daha önce hünnapı Manisa'nın Demirci ilçesinden getirdiklerini belirten esnaf, son yıllarda Simav'da da hünnap yetiştiriciliğinin yaygınlaşmaya başladığını ifade etti.
Hünnapın güçlü antioksidan özellikleri nedeniyle halk arasında çeşitli sağlık faydalarıyla bilindiğini belirten esnaf, "Karaciğer rahatsızlıklarından çeşitli kanser türlerine, diyabet, sarılık ve ülser gibi birçok hastalığın iyileşme sürecine olumlu etkileri bulunduğu bilinen hünnap meyvesi pazarımızda büyük rağbet görüyor. Şu an satışlarımız çok iyi gidiyor" dedi.
Pazarda yoğun ilgi gören Simav hünnapının, özellikle son yıllarda Kütahya'da tüketicilerin tercih ettiği meyveler arasında yer aldığı belirtildi.