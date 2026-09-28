Tek bir damla su vermeden yetiştiriyorlar! Saatlerce kaynatıyorlar: Köylülerin geçim kapısı oldu

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Üzümlerin olgunlaşmasının ardından bir bölümünün satıldığını, bağlarda kalanların ise pekmez yapımında kullanıldığını anlatan Demir, üretim sürecini şöyle anlattı:"Önce ezilerek suyunu çıkarırız, şıra haline gelir. Kazana alırız ve kaynamaya devam eder. Pekmezin mayası toprak. Dağlardan gelen bir toprağımız var, onunla karışım yapıyoruz. Daha sonra pekmeze dönüştürüyoruz. Köyümüzde hemen hemen her evde pekmez kazanları var, düşük ateşte kaynatılır."Pekmez üretiminde katkı maddesi kullanılmadığını belirten Demir, ürünün sofralara ulaşana kadar uzun ve emek isteyen bir süreçten geçtiğini söyledi.Yassıgüme Doğal Ürünler Pazarı'nda yaklaşık 25 yıldır üzüm, pekmez ve yöresel ürünler satan Cihan Genç de müşterilerin özellikle pekmez ve üzüm almak için pazara geldiğini belirtti. Genç, bu yıl üzüm veriminin iyi olduğunu kaydetti.