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Gümüşhane'de bu kez Kürtün'de görüldü: 18 kilometre boyunca çevrelerini sardı

28.09.2026 - 09:42Güncellenme Tarihi:

Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları, Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (GÜDAK), geleneksel hale getirdiği doğa yürüyüşleri kapsamında bu hafta Kürtün ilçesinin büyüleyici coğrafyasını keşfetti. Aralarında protokol üyelerinin de bulunduğu 23 sporcu, mor ve turuncu vargit çiçekleri ile sis denizi manzarası eşliğinde 18 kilometrelik zorlu parkuru başarıyla tamamladı.

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1Gümüşhane'de bu kez Kürtün'de görüldü: 18 kilometre boyunca çevrelerini sardı

Gümüşhane dağlarını sevdiren ve tanıtan, kurulduğu günden beri şehrin coğrafyasını keşfetmeye devam eden Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları, Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (GÜDAK), kentin doğal güzelliklerini tanıtmak, doğa sevgisini aşılamak ve sağlıklı yaşam bilincini yaygınlaştırmak vizyonu doğrultusunda düzenlediği geleneksel doğa yürüyüşlerini aralıksız sürdürüyor.

2Gümüşhane'de bu kez Kürtün'de görüldü: 18 kilometre boyunca çevrelerini sardı

Her hafta farklı bir rotada Gümüşhane'nin saklı cennetlerini adımlayan sporseverlerin bu haftaki adresi Kürtün ilçesi oldu. Çam ormanlarının temiz havası ve sonbaharın büyüleyici atmosferinde gerçekleştirilen faaliyete katılan doğaseverler, doğayla baş başa kalmanın huzurunu yaşadı.

3Gümüşhane'de bu kez Kürtün'de görüldü: 18 kilometre boyunca çevrelerini sardı

Aralarında Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bilal Sarıdoğan'ın da yer aldığı 23 kişilik sporcu grubu, yürüyüşe Kürtün ilçesine bağlı Konacık Köyü Horoz Mezrasından başladı.

4Gümüşhane'de bu kez Kürtün'de görüldü: 18 kilometre boyunca çevrelerini sardı

Bin 437 metre rakımdan tırmanışa geçen doğaseverler, Köroğlu Sırtını geçerek Bayrak Alanı yaylasına ulaştı. Yürüyüş boyunca doğanın tüm renklerini görme fırsatı bulan sporcular mor, beyaz ve turuncu vargit çiçeklerinin süslediği yaylalardan ve çam ormanlarının içinden geçerek bin 866 metre rakımdaki Gürgenlik Sırtına, ardından da Çayıroba Yaylasına vardı.

5Gümüşhane'de bu kez Kürtün'de görüldü: 18 kilometre boyunca çevrelerini sardı

Çayıroba Yaylasında verilen mola esnasında dinlenen ve yemeklerini yiyen doğaseverler, daha sonra 27 virajlı dik yolu aşarak Özkürtün Beldesine indi.Bin 866 metre yüksekliğe kadar tırmandıktan sonra inişe geçerek 753 metre rakımda yürüyüşü noktalayan sporcular, yaklaşık 18 kilometrelik zorlu parkuru başarıyla geride bıraktı.Yol boyunca doğanın sunduğu eşsiz manzaraları seyreden sporcular, Erikbeli, Sarıç Dağı, Kabatepe Şehitli zirvelerinin ortasında bol bol fotoğraf ve video çekti.Zirve noktalarında oluşan muazzam sis denizi manzarası eşliğinde adımlayan doğaseverler, bulutların üzerindeymişçesine benzersiz anlar yaşadı.

6Gümüşhane'de bu kez Kürtün'de görüldü: 18 kilometre boyunca çevrelerini sardı

Sporcular ayrıca parkur boyunca doğal ortamında yetişen böğürtlen, altın çileği, kızılcık ve dağ çileği toplamayı da ihmal etmedi.Etkinliğe ilk kez katılan sporseverlerden Sümeyye Aydoğdu, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "İlk kez GÜDAK kulübüyle birlikte doğa yürüyüşüne katılıyorum. Bugün çok güzel bir yürüyüş gerçekleştirdik. Benim için oldukça eğlenceli ve bir o kadar da yorucuydu. Virajlar ve yokuşlar beni biraz zorlasa da o muazzam manzarayı gördükten sonra bütün yorgunluğumu unuttum. Stres atmak için gerçekten harika bir aktivite, bana adeta terapi gibi geldi. Yabani meyveler çok fazlaydı ve Karadeniz'in doğası zaten harika. Bu deneyimi herkesin yaşamasını tavsiye ederim. Yürüyüşlere katılmaya kesinlikle devam edeceğim."

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