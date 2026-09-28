Gümüşhane'de bu kez Kürtün'de görüldü: 18 kilometre boyunca çevrelerini sardı

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Sporcular ayrıca parkur boyunca doğal ortamında yetişen böğürtlen, altın çileği, kızılcık ve dağ çileği toplamayı da ihmal etmedi.Etkinliğe ilk kez katılan sporseverlerden Sümeyye Aydoğdu, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "İlk kez GÜDAK kulübüyle birlikte doğa yürüyüşüne katılıyorum. Bugün çok güzel bir yürüyüş gerçekleştirdik. Benim için oldukça eğlenceli ve bir o kadar da yorucuydu. Virajlar ve yokuşlar beni biraz zorlasa da o muazzam manzarayı gördükten sonra bütün yorgunluğumu unuttum. Stres atmak için gerçekten harika bir aktivite, bana adeta terapi gibi geldi. Yabani meyveler çok fazlaydı ve Karadeniz'in doğası zaten harika. Bu deneyimi herkesin yaşamasını tavsiye ederim. Yürüyüşlere katılmaya kesinlikle devam edeceğim."