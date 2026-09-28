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Aydın'da öğretmenler için önemli fırsat! STEM temel seviye eğitimleri başlıyor!

28.09.2026 - 17:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Aydın'da öğretmenler için önemli fırsat! STEM temel seviye eğitimleri başlıyor!

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca öğretmenlerin bilgi birikimini ve uygulama becerilerini artırmak amacıyla kapsamlı STEM Temel Seviye Eğitimleri düzenleniyor. Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerini bir araya getiren bu yaklaşımın ders süreçlerinde daha etkin kullanılabilmesi hedefleniyor.

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Aydın’da 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca düzenlenecek STEM Temel Seviye Eğitimleri ile öğretmenlerin bilgi ve uygulama becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlere yönelik STEM Temel Seviye Eğitimleri düzenlenecek. Eğitimler, 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca ilin farklı ilçelerinde gerçekleştirilecek.

STEM yaklaşımına yönelik temel bilgi ve uygulama becerilerinin geliştirilmesinin amaçlandığı eğitimler; Efeler, Kuşadası, Germencik, Nazilli, Çine, İncirliova, Sultanhisar, Koçarlı, Söke ve Bozdoğan ilçelerinde belirlenen takvim doğrultusunda yapılacak. Eğitimlere başvurmak isteyen öğretmenlerin, ÖBA platformunda yer alan "STEM Uygulamaları Eğitimi Kursu" ile "Keşfet, Üret, Geliştir: Tüm Derslerde STEM" eğitimlerini tamamlamış olması gerekiyor. Programla öğretmenlerin STEM yaklaşımını ders süreçlerinde daha etkin kullanmalarına yönelik bilgi ve uygulama becerilerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

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