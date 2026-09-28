KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 2026 KPSS kaç dakika sürecek, kaçta başlayıp kaçta bitecek? ÖSYM sınav giriş belgesi ekranı

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Bu nokta sınava katılacak adaylar açısından kritik önem taşıyor.



ÖSYM'nin yaptığı uyarıya göre 4 Ekim'de gerçekleştirilecek 2026 KPSS Ön Lisans sınavında adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.



Sınav ise saat 10.15'te başlayacak.

Dolayısıyla adayların 10.15 başlangıç saatini değil, 10.00 olan binaya son giriş saatini dikkate almaları gerekiyor.