KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 2026 KPSS kaç dakika sürecek, kaçta başlayıp kaçta bitecek? ÖSYM sınav giriş belgesi ekranı
KPSS Ön Lisans sınavı için geri sayım başladı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların katılacağı 2026 KPSS Ön Lisans öncesinde sınav tarihi, saati ve süresi araştırılıyor. ÖSYM tarafından KPSS Ön Lisans sınav giriş belgelerinin erişime açılmasıyla birlikte "KPSS Ön Lisans ne zaman, saat kaçta, kaç dakika sürecek, kaçta başlayacak ve bitecek?" soruları gündeme geldi. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman? KPSS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? ÖSYM AİS sınav giriş belgesi nereden alınır? İşte sınav öncesinde bilinmesi gerekenler...
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2026 KPSS Ön Lisans sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM'nin sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans, 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınava az bir süre kalırken adaylar hazırlıklarını sürdürürken, sınav günüyle ilgili ayrıntılar da yoğun şekilde araştırılıyor. KPSS Ön Lisans saat kaçta, sınav kaç dakika sürecek, KPSS kaçta başlayıp kaçta bitecek, sınav binasına en geç saat kaçta girilebilir? soruları adayların gündeminde.
Sınava girecek adayların bina ve salon bilgilerinin belli olmasıyla ÖSYM AİS KPSS sınav giriş belgesi araştırmaları da hız kazandı. ÖSYM, 2026 KPSS Ön Lisans sınav giriş belgelerini 24 Eylül 2026 saat 10.30 itibarıyla erişime açtı. Adaylar sınava girecekleri bina ve salon bilgisinin yer aldığı belgelerini Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle görüntüleyebiliyor.
2026 KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?
2026 Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans oturumu 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 KPSS Ön Lisans kılavuzunda sınav tarihi 4 Ekim 2026 olarak belirtilirken, sınavın saat 10.15'te başlayacağı açıklandı.
KPSS ÖN LİSANS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
2026 KPSS Ön Lisans sınavı saat 10.15'te başlayacak.
Adayların burada özellikle sınav binasına son giriş saatine dikkat etmeleri gerekiyor. ÖSYM'nin açıklamasına göre adayların sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00'da tamamlanacak.
Saat 10.00'dan sonra gelen adaylar sınav binalarına alınmayacak.
Bu nedenle adayların sınava giriş belgelerinde belirtilen bina ve salon bilgilerini önceden kontrol ederek sınav günü geç kalma riskine karşı erkenden sınav merkezinde bulunmaları önem taşıyor.
KPSS ÖN LİSANS KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
ÖSYM'nin 2026 KPSS Ön Lisans kılavuzuna göre adaylara sınavda 130 dakika süre verilecek.
Buna göre sınav 2 saat 10 dakika sürecek.
KPSS Ön Lisans saat 10.15'te başlayacağı için standart sınav süresi 12.25'te tamamlanacak.
KPSS ÖN LİSANS KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?
2026 KPSS Ön Lisans sınavının saatleri şöyle:
Sınav başlangıcı: 10.15
Sınav süresi: 130 dakika
Standart sınav bitiş saati: 12.25
Sınav binasına son giriş: 10.00
ÖSYM kılavuzunda sınav başlangıç saati 10.15, sınav süresi ise 130 dakika olarak açıklandı. Ayrıca adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı belirtildi.
KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
Evet. ÖSYM, KPSS Ön Lisans sınav giriş belgelerini 24 Eylül 2026 tarihinde erişime açtı.
ÖSYM'nin açıklamasına göre 4 Ekim'deki sınava katılacak adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar sınava girecekleri yer bilgisinin bulunduğu Sınava Giriş Belgesi'ni 24 Eylül saat 10.30'dan itibaren görüntüleyebiliyor.
ÖSYM AİS KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak sınav giriş belgelerine ulaşabiliyor.
AİS işlem takviminde 2026-KPSS Ön Lisans Sınava Giriş Belgesi Dökümü işlemi devam ediyor. Sınav giriş belgesi işlemi 24 Eylül 2026 saat 10.30 itibarıyla erişime açıldı.
Adayların sınavdan önce belgelerinde bulunan sınav merkezi, bina ve salon bilgilerini dikkatle kontrol etmeleri gerekiyor.
KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Evet. ÖSYM, 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek KPSS Ön Lisans'a katılacak adayların bina ve salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.
Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgelerini ÖSYM AİS üzerinden görüntüleyebiliyor.
KPSS ÖN LİSANS SINAVINA EN GEÇ SAAT KAÇTA GİRİLİR?
Bu nokta sınava katılacak adaylar açısından kritik önem taşıyor.
ÖSYM'nin yaptığı uyarıya göre 4 Ekim'de gerçekleştirilecek 2026 KPSS Ön Lisans sınavında adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Sınav ise saat 10.15'te başlayacak.
Dolayısıyla adayların 10.15 başlangıç saatini değil, 10.00 olan binaya son giriş saatini dikkate almaları gerekiyor.
2026 KPSS ÖN LİSANS SINAV TAKVİMİ
Sınav tarihi: 4 Ekim 2026 Pazar
Sınav başlangıç saati: 10.15
Sınav süresi: 130 dakika
Standart bitiş saati: 12.25
Sınav binasına son giriş: 10.00
Sınav giriş belgelerinin erişime açıldığı tarih: 24 Eylül 2026
SIKÇA SORULAN SORULAR
KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?
2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.
KPSS ÖN LİSANS SAAT KAÇTA?
Sınav 10.15'te başlayacak. Ancak adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
KPSS ÖN LİSANS KAÇ DAKİKA?
Adaylara 2026 KPSS Ön Lisans'ta 130 dakika, yani 2 saat 10 dakika süre verilecek.
KPSS ÖN LİSANS KAÇTA BİTECEK?
Sınav saat 10.15'te başlayacak ve standart 130 dakikalık sürenin sonunda 12.25'te sona erecek.
KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?
KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle görüntülenebiliyor.