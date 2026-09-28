DHBT BAŞVURU EKRANI 2026 ÖSYM AİS | KPSS DHBT başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman? DHBT sınavı ne zaman?
DHBT başvuru ekranı 2026, Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'ne katılmak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından alınan 2026 KPSS DHBT başvurularında son gün yaklaşırken, adaylar "DHBT başvurusu nasıl yapılır, DHBT başvuru ücreti ne kadar, başvurular ne zaman sona erecek, DHBT sınavı ne zaman?" sorularına yanıt arıyor. Peki, 2026 DHBT başvuruları ne zaman bitecek? ÖSYM AİS DHBT başvuru ekranına nasıl ulaşılır? İşte 2026 KPSS DHBT başvuru tarihleri ve sınav takvimi...
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2026 KPSS DHBT başvuruları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından düzenlenecek Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'ne katılmak isteyen adayların başvuru işlemleri devam ediyor. Başvuruların sona ereceği tarih yaklaşırken ÖSYM AİS giriş, DHBT başvuru ekranı ve DHBT son başvuru tarihi araştırmaları da hız kazandı. ÖSYM'nin resmi duyurusuna göre 2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi başvuruları 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.
Adayların bir diğer gündem maddesini ise sınav takvimi oluşturuyor. DHBT sınavı ne zaman, saat kaçta? DHBT başvuruları ne zaman bitiyor? DHBT başvuru ücreti ne kadar? DHBT geç başvurusu var mı? soruları sınava hazırlanan adayların gündeminde. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre 2026 DHBT, 1 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek.
2026 DHBT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
ÖSYM'nin yayımladığı resmi duyuruya göre 2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları 22 Eylül'de başladı. Başvurular 30 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.
Dolayısıyla sınava katılmak isteyen ve henüz işlemlerini tamamlamayan adayların başvurularını belirtilen süre içerisinde gerçekleştirmesi gerekiyor.
DHBT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar 2026 DHBT başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi bireysel olarak da gerçekleştirebiliyor.
Bireysel başvurular ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.
Başvuru işlemi sırasında adayların kendi öğrenim durumlarına ilişkin yayımlanan 2026-KPSS kılavuzundaki şartları dikkatle incelemeleri önem taşıyor.
ÖSYM AİS DHBT BAŞVURU EKRANI
2026-KPSS DHBT başvuru işlemi ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilebiliyor.
AİS işlem takvimine göre 2026-KPSS DHBT başvuru işlemleri 22 Eylül 2026 saat 10.40'ta başladı ve 30 Eylül 2026 saat 23.59'da sona erecek.
Adaylar T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM AİS şifreleriyle sisteme giriş yaparak ilgili sınavın başvuru işlemlerine ulaşabiliyor.
2026 DHBT SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimine göre 2026 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak.
ÖSYM kılavuzunda yer alan bilgilere göre sınav saat 10.15'te başlayacak ve 60 dakika sürecek.
DHBT BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 KPSS kılavuzlarında DHBT sınav ücreti 800 TL olarak yer alıyor. Normal başvuru döneminde DHBT sınav ücretinin ödenmesi için belirlenen son tarih ise 1 Ekim 2026.
Adayların yalnızca bilgilerini AİS'e girmelerinin yeterli olmadığını unutmaması gerekiyor. ÖSYM kılavuzunda sınav ücretinin süresi içinde yatırılmaması halinde sisteme girilmiş başvuru bilgilerinin geçersiz sayılacağı belirtiliyor.
DHBT GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Normal başvuru dönemini kaçıran adaylar için DHBT geç başvuru günü 5 Ekim 2026 olarak belirlendi.
ÖSYM kılavuzuna göre geç başvuru gününde sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak aynı gün içerisinde ödenecek.
DHBT'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılmaları gerekiyor.
Ortaöğretim düzeyinde DHBT'ye katılacak adayların puanlarının hesaplanabilmesi için 2026-KPSS Ortaöğretim'e başvurmaları ve Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılmaları gerekiyor. 2026-KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026, DHBT ise 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
Benzer şekilde ön lisans düzeyinde DHBT'ye katılacak adayların puanlarının hesaplanabilmesi için KPSS Ön Lisans sınavına başvurmuş ve Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılmış olmaları gerekiyor.
DHBT BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?
2026 DHBT için normal başvuru dönemi 30 Eylül Çarşamba günü sona erecek. ÖSYM AİS işlem takvimine göre başvurular 30 Eylül saat 23.59'a kadar devam edecek.
Sınav ücreti ödeme süresi ise 1 Ekim 2026 tarihinde sona erecek. Başvuru dönemini kaçıran adaylar 5 Ekim 2026'daki geç başvuru gününden yararlanabilecek.
2026 DHBT TAKVİMİ
DHBT başvuru tarihleri: 22-30 Eylül 2026
Normal başvuru ücretini ödeme son günü: 1 Ekim 2026
DHBT geç başvuru günü: 5 Ekim 2026
DHBT sınav tarihi: 1 Kasım 2026
Sınav başlangıç saati: 10.15
Sınav süresi: 60 dakika
DHBT sınav ücreti: 800 TL