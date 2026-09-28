DHBT BAŞVURU EKRANI 2026 ÖSYM AİS | KPSS DHBT başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman? DHBT sınavı ne zaman?

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Adayların bir diğer gündem maddesini ise sınav takvimi oluşturuyor. DHBT sınavı ne zaman, saat kaçta? DHBT başvuruları ne zaman bitiyor? DHBT başvuru ücreti ne kadar? DHBT geç başvurusu var mı? soruları sınava hazırlanan adayların gündeminde. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre 2026 DHBT, 1 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek.