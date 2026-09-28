KPSS'ye giren adayların gözü ÖSYM'de! Sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu: KPSS Lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Adayların en fazla merak ettiği konular arasında KPSS sonuçlarının belirlenen tarihten önce açıklanıp açıklanmayacağı da bulunuyor.



ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde KPSS Lisans sonuçları için 7 Ekim 2026 Çarşamba tarihi gösteriliyor. Sonuçların bu tarihten daha erken açıklanacağına ilişkin şu ana kadar resmi bir duyuru bulunmuyor.



Bu nedenle adayların sosyal medya ve farklı platformlarda gündeme gelebilecek erken açıklanma iddiaları yerine ÖSYM'nin yapacağı resmi açıklamaları takip etmeleri önem taşıyor.