KPSS'ye giren adayların gözü ÖSYM'de! Sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu: KPSS Lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar erken açıklanır mı? 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarına katılan adayların gözü ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül'de, Alan Bilgisi sınavları ise 12-13 Eylül'de gerçekleştirildi. Sınavların tamamlanmasının ardından "KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, KPSS Lisans sonuçları hangi gün belli olacak, ÖSYM KPSS sonuç sorgulama ekranı nereden açılacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde sonuçların ilan edileceği tarih belli oldu. İşte 2026 KPSS Lisans sonuç tarihi ve merak edilen ayrıntılar...
kaynak olarak ekleyin
2026 KPSS Lisans sınav maratonunun tamamlanmasının ardından adaylar sonuçlar için geri sayıma geçti. ÖSYM tarafından 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun ardından Alan Bilgisi sınavları da 12 ve 13 Eylül tarihlerinde yapıldı.
Alan Bilgisi kapsamında Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik testleri uygulandı. Şimdi ise adayların gündeminde sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih bulunuyor. ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde KPSS Lisans sonuç tarihi belli durumda.
KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre 2026 KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 Çarşamba günü açıklanacak.
Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı ile Alan Bilgisi oturumlarının sonuçları için ayrı açıklama tarihleri bulunmuyor. Adaylar her iki sınava ilişkin sonuçlarını 7 Ekim'de öğrenebilecek.
ÖSYM'nin mevcut sınav takviminde sonuç tarihine ilişkin bir değişiklik yer almıyor.
KPSS GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR SONUÇLARI HANGİ TARİHTE?
2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirildi.
ÖSYM sınavın ardından aynı gün Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın yüzde 10'unu yayımladı.
Genel Yetenek-Genel Kültür sınavına katılan adayların sonuçları 7 Ekim 2026 Çarşamba günü açıklanacak.
KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları 12-13 Eylül tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirildi.
Alan Bilgisi sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte adayların sonuç bekleyişi başladı.
KPSS Alan Bilgisi sonuçları da 7 Ekim 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Böylece Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarına katılan adaylar aynı gün sonuçlarını öğrenebilecek.
KPSS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
KPSS Lisans sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olmasına rağmen sonuçların hangi saatte erişime açılacağına ilişkin henüz resmi bir saat bilgisi paylaşılmadı.
ÖSYM'nin sınav takviminde 7 Ekim 2026 sonuç tarihi olarak yer alıyor ancak gün içerisindeki sonuç açıklama saati belirtilmiyor.
Bu nedenle "KPSS sonuçları saat kaçta açıklanacak?" sorusuna şu aşamada kesin bir saat vermek mümkün değil. Adayların sonuç günü ÖSYM'nin resmi duyurularını takip etmesi gerekiyor.
KPSS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
Adayların en fazla merak ettiği konular arasında KPSS sonuçlarının belirlenen tarihten önce açıklanıp açıklanmayacağı da bulunuyor.
ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde KPSS Lisans sonuçları için 7 Ekim 2026 Çarşamba tarihi gösteriliyor. Sonuçların bu tarihten daha erken açıklanacağına ilişkin şu ana kadar resmi bir duyuru bulunmuyor.
Bu nedenle adayların sosyal medya ve farklı platformlarda gündeme gelebilecek erken açıklanma iddiaları yerine ÖSYM'nin yapacağı resmi açıklamaları takip etmeleri önem taşıyor.
KPSS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.
KPSS sonuç sorgulama ekranı:
ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi
Adaylar sonuçların erişime açılmasının ardından sisteme girerek sınav sonuçlarını ve puan bilgilerini kontrol edebilecek.
2026 KPSS LİSANS SINAV VE SONUÇ TAKVİMİ
2026 KPSS Lisans sürecindeki önemli tarihler şöyle:
KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür: 6 Eylül 2026
KPSS Lisans Alan Bilgisi: 12-13 Eylül 2026
KPSS Lisans sonuçları: 7 Ekim 2026
2026 KPSS SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavlarının geride kalmasıyla adaylar artık sonuçların açıklanmasını bekliyor.
ÖSYM'nin takvimine göre KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi oturumlarının sonuçları aynı tarihte adayların erişimine açılacak.
Sonuçların hangi saatte açıklanacağı konusunda ise henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. Adaylar sonuçların ilan edilmesinin ardından ÖSYM sonuç sorgulama sistemi üzerinden KPSS sonuçlarını görüntüleyebilecek.