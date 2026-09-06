KPSS PUANI HESAPLAMA FORMÜLÜ 2026 || KPSS lisans puanı nasıl hesaplanır, kat sayısı kaç? KPSS'de yanlışlar doğruyu götürüyor mu?

3

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacak.



Testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacak. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.