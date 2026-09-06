KPSS PUANI HESAPLAMA FORMÜLÜ 2026 || KPSS lisans puanı nasıl hesaplanır, kat sayısı kaç? KPSS'de yanlışlar doğruyu götürüyor mu?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans maratonunun tamamlanmasıyla birlikte yüz binlerce memur adayı puan hesaplama detaylarına kilitlendi. KPSS oturumlarının ilk sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı, ÖSYM tarafından 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirildi. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerindeki doğru ve yanlış sayılarına göre KPSS puanının nasıl hesaplandığı merak konusu olurken, “KPSS Lisans puan hesaplama nasıl yapılır?” ve "KPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?" soruları gündemde. İşte KPSS Lisans puan hesaplama formülü ve net hesaplama bilgisi...
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KPSS Lisans sınavına giren adaylar, sınavın ardından ÖSYM puan hesaplama formülüne odaklandı. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde elde edilen netlerin KPSS puanına nasıl yansıdığı adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Kamu kurumlarında işe girmek isteyen lisans mezunu adaylar, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sınavı ilk oturumunu tamamlandı. Adaylar ÖSYM tarafından yayınlanacak cevap anahtarı kağıdıyla da doğru ve yanlış sayısını kontrol etme imkanı bulacak. Peki KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecek. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacak.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacak.
Testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacak. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.
Adayların ASP’leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacak. KPSS puanlarının hesaplanmasında yukarıdaki formül kullanılacak. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacak. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklar.
1. Boş bırakılan sorular puanı düşürür mü?
Hayır, boş bırakılan sorular net sayısını etkilemez. Sadece yanlış cevaplar doğruları götürür.
2. Standart sapma puanı çok etkiler mi?
Evet. Türkiye genelinde az yapılan (zor) soruların doğru yanıtlanması, o testin standart sapma değerini yükselteceği için adaya daha fazla puan getirebilir.
3. Baraj puanı kaç?
Açıktan alımlarda veya merkezi atamalarda kurumlar Genellikle en az 60 veya 70 KPSS taban puanı şartı aramaktadır.
KPSS ÖABT SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS ÖABT 4 Ağustos Pazar günü uygulandı. Tamamlanan sınavın ardından gözler KPSS soru ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarihe çevrildi. KPSS ÖABT soru ve cevapları henüz yayımlandı. Konuya ilişkin bir gelişme olduğu takdirde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
KPSS LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖABT, 4 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, 10.15'te başlayacak. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanı sınav saati ise 14.45 olarak belirlendi.