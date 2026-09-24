KPSS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI! AİS ÖSYM giriş ekranı: 2026 KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi sorgulama
KPSS sınav yerleri açıklandı mı, KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır? ÖSYM'den sınava sayılı günler kala beklenen son dakika açıklaması geldi. 2026 KPSS Ön Lisans sınavına katılacak adayların bina ve salon atamaları tamamlanırken sınav giriş belgeleri de erişime açıldı. Gelişmenin ardından "AİS ÖSYM", "AİS", "ÖSYM Aday İşlemleri", "ÖSYM giriş", "KPSS sınav yerleri" ve "KPSS önlisans sınav giriş belgesi" sorgulamaları hız kazandı. Peki, AİS ÖSYM giriş ekranından KPSS sınav yeri nasıl öğrenilir? KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi nasıl alınır? KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sınav giriş belgesi sorgulama işlemlerine ilişkin ayrıntılar...
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2026 KPSS Ön Lisans için beklenen sınav yeri açıklaması geldi. ÖSYM, 24 Eylül 2026 tarihinde yaptığı duyuruyla 4 Ekim'de uygulanacak sınava katılacak adayların bina ve salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığını bildirdi. Adayların sınava girecekleri yer bilgisinin bulunduğu Sınava Giriş Belgesi 24 Eylül saat 10.30 itibarıyla erişime açıldı. Adaylar belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebiliyor.
Böylece günlerdir yanıtı merak edilen "KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?", "KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı mı?", "AİS ÖSYM giriş nasıl yapılır?" ve "KPSS önlisans sınav giriş belgesi nereden alınır?" soruları da yanıt buldu. Sınav merkezini öğrenmek isteyen adayların ÖSYM AİS üzerinden sınava giriş belgelerini kontrol etmeleri gerekiyor. Belgede adayın sınava gireceği bina ve salon bilgisi bulunuyor.
KPSS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Evet, 2026 KPSS Ön Lisans sınav yerleri açıklandı. ÖSYM, 24 Eylül Perşembe günü yaptığı açıklamada adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. KPSS sınav giriş belgeleri aynı gün saat 10.30'dan itibaren adayların erişimine açıldı.
KPSS sınav yerleri sorgulama işlemi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar sisteme giriş yaptıktan sonra 2026 KPSS Ön Lisans sınav giriş belgelerini görüntüleyerek sınava girecekleri bina ve salonu öğrenebiliyor.
KPSS ÖNLİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?
2026 KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi yayınlandı. ÖSYM'nin açıklamasına göre sınava katılacak adayların bina ve salon atamaları tamamlandı ve sınav giriş belgeleri 24 Eylül 2026 saat 10.30'dan itibaren erişime açıldı.
Sınav giriş belgesini görüntüleyen adaylar, 4 Ekim'de sınava katılacakları bina ve salon bilgisini öğrenebiliyor.
AİS ÖSYM GİRİŞ EKRANI: KPSS SINAV YERİ NASIL SORGULANIR?
AİS ÖSYM giriş ekranı, KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesini görüntülemek ve KPSS sınav yerini öğrenmek isteyen adayların gündeminde yer alıyor.
ÖSYM'nin açıklamasına göre adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle AİS'e giriş yaparak 2026 KPSS Ön Lisans sınav giriş belgelerini görüntüleyebiliyor.
KPSS sınav yeri sorgulama işlemi için adayların AİS'e giriş yaptıktan sonra ilgili sınava ait sınav giriş belgesini açması gerekiyor. Adayın sınava gireceği bina ve salon bilgileri bu belge üzerinden öğrenilebiliyor.
ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ SİSTEMİ
ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ SİSTEMİ NEDİR?
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), adayların ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarla ilgili çeşitli işlemlerini elektronik ortamda yapabildiği sistemdir.
KPSS Ön Lisans adayları için AİS, sınav giriş belgesinin görüntülenmesi ve sınav yerinin öğrenilmesi açısından önem taşıyor. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra KPSS Ön Lisans sınav giriş belgelerine ulaşabiliyor.
ÖSYM GİRİŞ: KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
ÖSYM giriş ve KPSS sınav giriş belgesi sorgulama işlemleri Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.
Adayların sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapmasının ardından 2026 KPSS Ön Lisans sınavına ilişkin Sınava Giriş Belgesi görüntülenebiliyor.
Belgede adayın sınava katılacağı bina ve salon bilgileri bulunuyor. Adayların sınav günü herhangi bir sorun yaşamaması için belgede bulunan sınav merkezi ve bina bilgilerini önceden kontrol etmesi önem taşıyor.
KPSS ÖNLİSANS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
KPSS Ön Lisans sınav yerleri adayların Sınava Giriş Belgesi üzerinden öğreniliyor.
ÖSYM'nin 24 Eylül tarihli açıklamasıyla bina ve salon atamalarının tamamlanmasının ardından adayların belgeleri erişime açıldı. KPSS sınav merkezini öğrenmek isteyen adayların ÖSYM AİS'e giriş yaparak sınava giriş belgelerini görüntülemesi gerekiyor.
KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?
KPSS sınav giriş belgesi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınabiliyor.
ÖSYM'nin açıklamasına göre adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle AİS'e giriş yaptıktan sonra 2026 KPSS Ön Lisans sınav giriş belgelerine ulaşabiliyor. Belgeler 24 Eylül saat 10.30 itibarıyla adayların erişimine açıldı.
Adaylar sınav giriş belgelerini görüntülediklerinde sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini de öğrenebiliyor.
KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
ÖSYM tarafından yayımlanan sınav kılavuzuna göre KPSS Ön Lisans sınavı saat 10.15'te başlayacak. Sınavda adaylara 130 dakika süre verilecek.
KPSS'DE SAAT KAÇA KADAR SINAV BİNASINA GİRİLEBİLİR?
KPSS Ön Lisans adaylarının sınavın başlangıç saatinden önce bina giriş saatine özellikle dikkat etmeleri gerekiyor.
ÖSYM'nin yaptığı uyarıya göre 4 Ekim 2026 tarihinde saat 10.00'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak.
Sınavın saat 10.15'te başlayacak olması nedeniyle adayların "15 dakika önce giderim" düşüncesiyle hareket etmemesi gerekiyor. Saat 10.00'dan sonra sınav binasına giriş yapılamayacak.
KPSS ÖN LİSANS SINAVI KAÇ DAKİKA?
2026 KPSS Ön Lisans sınavının süresi 130 dakika olarak belirlendi.
Sınav 4 Ekim Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adayların sınav günü saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacağı için sınav merkezlerine erken gitmeleri önem taşıyor.
AİS ÖSYM ŞİFRESİYLE KPSS SINAV YERİ ÖĞRENME
KPSS sınav yerini öğrenmek isteyen adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapması gerekiyor. AİS üzerinden sınav giriş belgesinin görüntülenmesiyle birlikte adayın hangi bina ve salonda sınava katılacağı öğrenilebiliyor.
ÖSYM'nin açıklamasına göre KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak görüntülenebiliyor.
KPSS SINAV YERLERİ VE AİS ÖSYM HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR
KPSS sınav yerleri açıklandı mı?
Evet. 2026 KPSS Ön Lisans adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
Evet. KPSS Ön Lisans sınav giriş belgeleri 24 Eylül 2026 saat 10.30'dan itibaren erişime açıldı.
KPSS sınav yeri nereden öğrenilir?
Adaylar sınava girecekleri bina ve salonu ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sınav giriş belgelerini görüntüleyerek öğrenebilir.
AİS ÖSYM giriş nasıl yapılır?
Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yaparak KPSS Ön Lisans sınav giriş belgelerini görüntüleyebilir.
KPSS Ön Lisans ne zaman?
2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak.
KPSS Ön Lisans saat kaçta?
KPSS Ön Lisans sınavı saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek.
KPSS'de saat kaça kadar sınav binasına girilebilir?
Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.