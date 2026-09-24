KPSS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI! AİS ÖSYM giriş ekranı: 2026 KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi sorgulama

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KPSS sınav yerleri açıklandı mı?

Evet. 2026 KPSS Ön Lisans adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.



KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Evet. KPSS Ön Lisans sınav giriş belgeleri 24 Eylül 2026 saat 10.30'dan itibaren erişime açıldı.



KPSS sınav yeri nereden öğrenilir?

Adaylar sınava girecekleri bina ve salonu ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sınav giriş belgelerini görüntüleyerek öğrenebilir.



AİS ÖSYM giriş nasıl yapılır?

Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yaparak KPSS Ön Lisans sınav giriş belgelerini görüntüleyebilir.



KPSS Ön Lisans ne zaman?

2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak.



KPSS Ön Lisans saat kaçta?

KPSS Ön Lisans sınavı saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek.



KPSS'de saat kaça kadar sınav binasına girilebilir?

Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.