ÖSYM GİRİŞ: KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | ÖSYM'den son dakika açıklaması! KPSS Ön Lisans sınav yerleri belli oldu! Sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır?

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KPSS Ön Lisans sınav yerleri açıklandı mı?

24 Eylül 2026 itibarıyla 2026 KPSS Ön Lisans sınav yerlerinin açıklandığına ilişkin resmi bir ÖSYM duyurusu bulunmuyor.



KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

ÖSYM sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı kesin tarihi henüz duyurmadı. Belgelerin sınava kısa süre kala erişime açılması bekleniyor.



KPSS giriş belgesi 25 Eylül'de açıklanacak mı?

25 Eylül 2026 tarihi beklentiler arasında yer alsa da ÖSYM tarafından resmi olarak ilan edilmiş kesin bir tarih değil. Bu nedenle ÖSYM duyurusu gelmeden kesin tarih olarak değerlendirilmemeli.



KPSS sınav yeri nereden öğrenilir?

Sınav yerleri açıklandığında adaylar sınava girecekleri okul, bina ve salon bilgilerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden öğrenebilecek.



KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Adaylar ÖSYM AİS'e giriş yaptıktan sonra 2026-KPSS Ön Lisans'a ait sınava giriş belgesini görüntüleyerek çıktısını alabilecek.



2026 KPSS Ön Lisans ne zaman?

2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.



KPSS Ön Lisans saat kaçta başlayacak?

Sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 130 dakika süre verilecek.



KPSS'de saat kaçtan sonra sınav binasına girilemez?

Adayların sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00'da sona erecek. Saat 10.00'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak.



KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

Mevcut takvime göre 2026 KPSS Ön Lisans sonuçlarının 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.



KPSS sınav giriş belgesi adrese gönderilecek mi?

Hayır. Adayların sınava giriş belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden kendilerinin temin etmesi gerekiyor.