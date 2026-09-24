ÖSYM GİRİŞ: KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | ÖSYM'den son dakika açıklaması! KPSS Ön Lisans sınav yerleri belli oldu! Sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır?
2026 KPSS Ön Lisans sınav yerleri açıklandı mı, KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? ÖSYM AİS KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı açıldı mı? 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek KPSS Ön Lisans sınavı hakkında ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi. Adaylar sınava girecekleri okul, bina, salon ve sıra bilgisini öğrenebilmek için "KPSS sınav yerleri belli oldu mu?", "KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi nereden alınır?" ve "ÖSYM giriş ekranı nasıl kullanılır?" sorularına yanıt arıyor. İşte KPSS Ön Lisans giriş belgesi sorgulama ekranı ve detayları...
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2026 KPSS Ön Lisans için geri sayım devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan resmi kılavuza göre 2026-KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek. Sınav günü adayların saat 10.00'a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak ve saat 10.00'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle KPSS sınav giriş belgesi yayımlandıktan sonra adayların sınav merkezi ve bina bilgilerini önceden kontrol etmeleri önem taşıyor. ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamasına göre sınav giriş belgeleri erişime açıldı. İşte KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi...
KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
Evet. 24 Eylül 2026 Perşembe günü öğle vakitlerinde 2026 KPSS Ön Lisans sınav giriş belgelerinin yayımlandığını duyuran açıklama ÖSYM tarafından yapıldı. Dolayısıyla adayların sınava girecekleri okul, bina ve salon bilgilerinin resmen erişime açıldı.
Sınav giriş belgelerinin erişime açılmasıyla birlikte adayların sınav yeri konusundaki bekleyişi sona erdi. Belgede adayın sınava gireceği bina, salon ve sıra bilgileri yer alıyor.
KPSS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Evet. Mevcut son duruma göre 2026 KPSS Ön Lisans sınav yerleri açıklandı. ÖSYM'nin resmi sınav takviminde sınav tarihi belirlenmişti, bugün itibariyle sınav giriş belgeleri de erişime açılmış oldu.
KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?
KPSS Ön Lisans sınav giriş belgeleri yayımlandığında adaylar belgelerine ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşabilecek.
Adaylar kişisel hesaplarına giriş yaptıktan sonra 2026-KPSS Ön Lisans'a ilişkin sınava giriş belgesi ekranından kendilerine atanan sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerini görüntüleyebilecek.
Sınava giriş belgeleri adayların adreslerine gönderilmeyecek. Bu nedenle adayların ÖSYM AİS üzerinden belgelerini kontrol etmeleri gerekiyor.
ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ SİSTEMİ
KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi için en çok araştırılan konuların başında açıklanma tarihi geliyor. ÖSYM, 24 Eylül itibarıyla sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını resmen duyurdu.
ÖSYM KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
KPSS sınav giriş belgesi sorgulama işlemi belgeler yayımlandıktan sonra ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilebilecek.
Adayların izlemesi gereken adımlar şöyle:
ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ SİSTEMİ
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapılır.
T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresiyle oturum açılır.
İlgili sınav işlemlerinden 2026-KPSS Ön Lisans Sınava Giriş Belgesi seçilir.
Sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri kontrol edilir.
Sınav giriş belgesinin çıktısı alınır.
Adayların belgede yazan sınav binasının adresini önceden kontrol etmesi de sınav sabahı yaşanabilecek olası ulaşım sorunlarının önüne geçilmesi açısından önem taşıyor.
KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİNDE HANGİ BİLGİLER YER ALACAK?
2026 KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesinde adayın sınav günü ihtiyaç duyacağı bilgiler bulunacak.
Belgede adayın;
Sınav merkezi,
Sınava gireceği bina,
Salon bilgisi,
Sıra bilgisi,
Sınav tarihi ve saatine ilişkin bilgiler yer alacak.
Adayların belge açıklandıktan sonra yalnızca sınav merkezine değil, bina ve salon bilgilerine de dikkat etmesi gerekiyor.
KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2026-KPSS Ön Lisans Başvuru Kılavuzu'na göre sınav 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak.
Adaylara soruları yanıtlamaları için 130 dakika süre verilecek.
Sınav saatine ilişkin en kritik ayrıntılardan biri ise binalara giriş saati olacak. ÖSYM kılavuzuna göre adayların sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00 itibarıyla tamamlanacak. Saat 10.00'dan sonra gelen adaylar sınav binalarına alınmayacak.
Bu nedenle adayların sınav günü ulaşım planlarını önceden yapmaları ve sınav binasına erken gitmeleri gerekiyor.
2026 KPSS ÖN LİSANS SINAV TAKVİMİ
2026 KPSS Ön Lisans için başvurular 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Geç başvuru işlemleri ise 19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde tamamlandı.
Sınav 4 Ekim 2026 Pazar günü uygulanacak.
Mevcut takvime göre 2026 KPSS Ön Lisans sonuçlarının 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.
KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKTISI GEREKLİ Mİ?
KPSS Ön Lisans adaylarının sınav günü sınava giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Sınav giriş belgesinin renkli veya siyah-beyaz çıktısı alınabilecek.
Adayların ayrıca sınava giderken ÖSYM tarafından kabul edilen geçerli kimlik belgelerinden birini yanlarında bulundurması gerekiyor.
Sınav giriş belgesi yayımlandığında adayların belge üzerindeki tüm açıklamaları dikkatle incelemesi ve sınava gitmeden önce güncel ÖSYM kurallarını kontrol etmesi önem taşıyor.
KPSS 2026 HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR
KPSS Ön Lisans sınav yerleri açıklandı mı?
24 Eylül 2026 itibarıyla 2026 KPSS Ön Lisans sınav yerlerinin açıklandığına ilişkin resmi bir ÖSYM duyurusu bulunmuyor.
KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?
ÖSYM sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı kesin tarihi henüz duyurmadı. Belgelerin sınava kısa süre kala erişime açılması bekleniyor.
KPSS giriş belgesi 25 Eylül'de açıklanacak mı?
25 Eylül 2026 tarihi beklentiler arasında yer alsa da ÖSYM tarafından resmi olarak ilan edilmiş kesin bir tarih değil. Bu nedenle ÖSYM duyurusu gelmeden kesin tarih olarak değerlendirilmemeli.
KPSS sınav yeri nereden öğrenilir?
Sınav yerleri açıklandığında adaylar sınava girecekleri okul, bina ve salon bilgilerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden öğrenebilecek.
KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Adaylar ÖSYM AİS'e giriş yaptıktan sonra 2026-KPSS Ön Lisans'a ait sınava giriş belgesini görüntüleyerek çıktısını alabilecek.
2026 KPSS Ön Lisans ne zaman?
2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
KPSS Ön Lisans saat kaçta başlayacak?
Sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 130 dakika süre verilecek.
KPSS'de saat kaçtan sonra sınav binasına girilemez?
Adayların sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00'da sona erecek. Saat 10.00'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak.
KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
Mevcut takvime göre 2026 KPSS Ön Lisans sonuçlarının 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.
KPSS sınav giriş belgesi adrese gönderilecek mi?
Hayır. Adayların sınava giriş belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden kendilerinin temin etmesi gerekiyor.