ALES/3 NE ZAMAN? 2026 ALES/3 başvuruları ne zaman başlıyor, sınav hangi gün? ÖSYM başvuru ve sınav takvimi
ALES/3 ne zaman, 2026 ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak? ALES/3 sınavı hangi gün yapılacak? Akademik kariyer hedefleyen, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurmayı planlayan adayların gündeminde 2026 yılının üçüncü ALES oturumu bulunuyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre 2026-ALES/3 başvuruları ekim ayında alınacak ve sınav kasım ayında gerçekleştirilecek. Peki, ALES/3 başvurusu ne zaman, son başvuru tarihi hangi gün, ALES/3 geç başvuru ne zaman? 2026 ALES/3 sınav tarihi ve saati belli oldu mu? İşte ÖSYM takvimine göre ALES/3 başvuru ve sınav tarihleri...
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2026 ALES/3 başvuru tarihi ve sınav günü, yılın üçüncü Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na katılmaya hazırlanan adaylar tarafından araştırılıyor. “ALES/3 ne zaman?”, “ALES/3 başvuruları ne zaman başlıyor?”, “2026 ALES/3 sınavı hangi gün?” ve “ALES/3 geç başvuru tarihi ne zaman?” soruları sınav takvimini takip eden adayların gündeminde. İşte ALES/3 ile ilgili merak edilen tüm soruların kısa ve net cevapları...
ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN 2026?
2026-ALES/3 için başvurular 7 Ekim 2026 Çarşamba günü başlayacak. Adaylar başvuru işlemlerini 15 Ekim 2026 Perşembe gününe kadar tamamlayabilecek.
Sınav ücretinin ödenmesi için son gün ise 16 Ekim 2026 olarak belirlendi.
2026 ALES/3 başvuru ve sınav takvimi şöyle:
ALES/3 başvuru başlangıcı: 7 Ekim 2026
ALES/3 son başvuru tarihi: 15 Ekim 2026
Sınav ücretini ödeme için son gün: 16 Ekim 2026
ALES/3 geç başvuru günü: 21 Ekim 2026
ALES/3 sınav tarihi: 29 Kasım 2026
ALES/3 sınav saati: 10.15
ALES/3 sınav süresi: 150 dakika
ALES/3 SINAVI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
2026-ALES/3 sınavı 29 Kasım 2026 Pazar günü yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylara soruları yanıtlamaları için 150 dakika süre verilecek.
Sınav günü adayların saat konusunda dikkatli olması gerekiyor. ÖSYM kılavuzuna göre adayların sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00'da tamamlanacak. Saat 10.00'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak.
ALES/3 GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?
“ALES/3 başvurusunu kaçırdım, geç başvuru ne zaman?” sorusuna yanıt arayan adaylar için de tarih belli.
Normal başvuru tarihleri içerisinde işlemlerini tamamlayamayan adaylar için 2026-ALES/3 geç başvuru günü 21 Ekim 2026 olarak belirlendi.
Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak aynı gün ödenecek.
2026 ALES/3 SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 ALES Başvuru Kılavuzu'nda ALES sınav ücreti 1.200 TL olarak açıklandı.
Adayların yalnızca başvuru bilgilerini sisteme kaydetmeleri yeterli değil. Sınav ücretinin de belirtilen süre içerisinde ödenmesi gerekiyor. Ücretin süresi içinde yatırılmaması durumunda başvurunun tamamlanmamış sayılması söz konusu olabiliyor.
ALES/3 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2026-ALES/3 başvuru sürecinde adayların ÖSYM tarafından ilan edilen başvuru kurallarını takip etmeleri gerekiyor.
Adayların başvuru sırasında kişisel bilgilerini, eğitim bilgilerini, fotoğraf durumunu ve sınav merkezi tercihlerini dikkatle kontrol etmeleri önem taşıyor.
Başvuru bilgilerinin sisteme girilmesinin ardından sınav ücretinin de belirtilen süre içerisinde yatırılması gerekiyor.
ALES/3 SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
2026 ALES/3 sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? sorusu da adayların merak ettiği konular arasında bulunuyor.
24 Eylül 2026 itibarıyla ALES/3 sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı tarih henüz ilan edilmiş değil.
Sınav giriş belgelerinin yayımlanmasının ardından adaylar sınava katılacakları bina, salon ve diğer sınav yeri bilgilerini öğrenebilecek.
2026 ALES TAKVİMİNDE SIRADA ALES/3 VAR
2026 yılında gerçekleştirilen ilk iki ALES oturumunun ardından gözler ALES/3'e çevrildi.
2026-ALES/1, 10 Mayıs 2026 tarihinde, 2026-ALES/2 ise 2 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirildi.
Yılın üçüncü ALES oturumu olan 2026-ALES/3 ise 29 Kasım 2026 tarihinde yapılacak.
24 Eylül 2026 itibarıyla ALES/3 başvuruları henüz başlamadı. Takvime göre adayların dikkat etmesi gereken ilk tarih 7 Ekim 2026 olacak.
2026 ALES/3 SIKÇA SORULAN SORULAR
ALES/3 ne zaman 2026?
2026-ALES/3 sınavı 29 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
2026 ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak?
ALES/3 başvuruları 7 Ekim 2026 tarihinde başlayacak.
ALES/3 başvuruları ne zaman bitecek?
2026-ALES/3 normal başvuru dönemi 15 Ekim 2026 tarihinde sona erecek.
ALES/3 başvurusu başladı mı?
Hayır. 24 Eylül 2026 itibarıyla ALES/3 başvuruları henüz başlamadı. Başvuru ekranı 7 Ekim 2026 tarihinde açılacak.
ALES/3 geç başvuru ne zaman?
2026-ALES/3 için geç başvuru günü 21 Ekim 2026 olarak belirlendi.
ALES/3 sınavı hangi gün?
2026-ALES/3 sınavı 29 Kasım Pazar günü yapılacak.
ALES/3 sınavı saat kaçta?
ALES/3 sınavı saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
ALES/3 kaç dakika sürecek?
2026-ALES/3 sınav süresi 150 dakika olacak.
2026 ALES sınav ücreti ne kadar?
2026 ALES Başvuru Kılavuzu'nda sınav ücreti 1.200 TL olarak belirtiliyor.
ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı mı?
Hayır. 24 Eylül 2026 itibarıyla ALES/3 sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı.