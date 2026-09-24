ALES/3 NE ZAMAN? 2026 ALES/3 başvuruları ne zaman başlıyor, sınav hangi gün? ÖSYM başvuru ve sınav takvimi

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ALES/3 ne zaman 2026?

2026-ALES/3 sınavı 29 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.



2026 ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak?

ALES/3 başvuruları 7 Ekim 2026 tarihinde başlayacak.



ALES/3 başvuruları ne zaman bitecek?

2026-ALES/3 normal başvuru dönemi 15 Ekim 2026 tarihinde sona erecek.



ALES/3 başvurusu başladı mı?

Hayır. 24 Eylül 2026 itibarıyla ALES/3 başvuruları henüz başlamadı. Başvuru ekranı 7 Ekim 2026 tarihinde açılacak.



ALES/3 geç başvuru ne zaman?

2026-ALES/3 için geç başvuru günü 21 Ekim 2026 olarak belirlendi.



ALES/3 sınavı hangi gün?

2026-ALES/3 sınavı 29 Kasım Pazar günü yapılacak.



ALES/3 sınavı saat kaçta?

ALES/3 sınavı saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.



ALES/3 kaç dakika sürecek?

2026-ALES/3 sınav süresi 150 dakika olacak.



2026 ALES sınav ücreti ne kadar?

2026 ALES Başvuru Kılavuzu'nda sınav ücreti 1.200 TL olarak belirtiliyor.



ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı mı?

Hayır. 24 Eylül 2026 itibarıyla ALES/3 sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı.