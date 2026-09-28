650 üzüm çeşidini aynı bahçede buluşturdu: Nevşehir'de tutkuyu koleksiyona çevirdi

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Üzüm koleksiyonuna babasından kalan mirasla başladığını ifade eden Kılıç; "Rahmetli babam fidancılık yapıyordu, onun da bir koleksiyonu vardı. Babamda 45 çeşit vardı. Bir hevesle başladığımız bu yolda bugünlere kadar geldik. Yaklaşık 14-15 senedir bu koleksiyon işiyle uğraşıyorum. 45 çeşitle başladığım üzüm koleksiyonu bugün 650 çeşide ulaştı" diye konuştu. Kılıç; koleksiyonunda Çin, Japonya, Amerika, Gürcistan, İtalya, Fransa, Almanya, Türkmenistan ve Azerbaycan gibi farklı ülkelerden getirilen üzüm çeşitlerinin de bulunduğunu söyledi. Üzüm çeşitlerinin kullanım amaçlarına göre farklı gruplara ayrıldığını belirten Kılıç; sofralık, kurutmalık ve şıralık çeşitlerin bulunduğunu söyledi. Kılıç; "Ticari çeşitler genellikle sofralık çeşitlerdir. Şıralık çeşitler, ve kurutmalık çeşitler birbirinden farklıdır. Üzümler sofralık, kurutmalık ve şıralık olarak bölümlendiriliyor" ifadelerini kullandı. Üzüm üretiminin yanı sıra fidan yetiştiriciliği yaptığını da anlatan Kılıç, koleksiyonunun kendisi açısından öncelikle bir hobi ve merak olduğunu söyledi. Kılıç; "Bizim geçim kaynağımız fidan. Benim için ise üzüm koleksiyonu bir hobi, koleksiyon ve merak. Üzümden ziyade fidan ekonomik olarak bizim için daha önemli. Bu çeşitleri korumak, çoğaltmak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışıyorum" dedi.