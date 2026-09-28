Emlak Katılım’dan kritik hamle: Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım için başvurular yapıldı mı? Katılımevim son dakika, Birevim son dakika, İktisat Katılım son dakika, Emlak Katılım son durum nedir?

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Finans sektörünün merakla takip ettiği devasa satın alma ve devir sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. Emlak Katılım tarafından KAP’a yapılan resmi bildirimde; Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası paylarının devralınması hususunda ilgili kurumlara başvuru yapıldığı resmiyet kazandı.

RESMİ İZİNLER İÇİN HANGİ KURUMLARA BAŞVURULDU?

Emlak Katılım, yürütülen görüşmelerin ardından pay devir işlemlerinin resmiyet kazanması için kritik denetleyici kurumların kapısını çaldı. Yapılan açıklamaya göre başvuru yapılan kurumlar şunlar:

BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu)

SPK (Sermaye Piyasası Kurulu)

Hazine ve Maliye Bakanlığı(Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü)

SATIŞ TAMAMLANDI MI, KATILIMEVİM EMLAK KATILIM’A GEÇTİ Mİ?

Yatırımcıların ve tasarruf sahiplerinin en çok merak ettiği "Katılımevim Emlak Katılım’a geçti mi?" sorusunun yanıtı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Devir işlemi henüz tamamen sonuçlanmadı.

Ancak yapılan resmi açıklamalara göre süreç şu şekilde ilerliyor:

Başvuru Aşaması Tamamlandı: Taraflar arasındaki anlaşma sonrasında yasal onay süreci resmen başlatıldı. Onay Bekleniyor:Düzenleyici ve denetleyici kurumlardan (BDDK, SPK ve Bakanlık) gerekli izinlerin çıkması bekleniyor. Kısa Sürede Tamamlanacak: İzinlerin alınmasının ardından pay devir işlemlerinin en kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

SÜREÇ MÜŞTERİLERİ ETKİLEYECEK Mİ?

Devir sürecinin başlamasıyla birlikte tasarruf sahipleri mevcut sözleşme ve ödeme planlarının durumunu merak ediyor. Şirket kaynaklarından edinilen bilgilere göre, resmi devir işlemleri sonuçlanana kadar mevcut operasyonlarda, sözleşmelerde ve müşteri teslimat süreçlerinde herhangi bir aksama yaşanmıyor; süreçler planlandığı gibi devam ediyor.