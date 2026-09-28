15 yılda yürümeyi başardı: Amasyalı genç Tıp fakültesini kazandı

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Yaylı’yı yıllardır takip eden fizyoterapist Muhammet Furkan Ayvalı, "Muhammed Kasım kardeşimiz çok azimli bir insan. Fizik tedavide verdiğimiz her hareketi sonuna kadar doğru bir şekilde yapmaya azimli bir şekilde devam ediyor.?Onun da meyvesini fizik tedavi anlamında da sonuna kadar aldığını düşünüyorum" diye konuştu.