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15 yılda yürümeyi başardı: Amasyalı genç Tıp fakültesini kazandı

28.09.2026 - 15:53Güncellenme Tarihi:

Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan bedensel engelli genç, tıp fakültesini tam burslu kazandı. 15 yıldır rehabilitasyon sürecini hiç aksatmayıp kendi başına yürümeyi de başaran 20 yaşındaki Muhammed Kasım Yaylı, azmiyle de örnek olarak ilk defa girdiği üniversite sınavı sonrası tıp fakültesinin yolunu tuttu.

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115 yılda yürümeyi başardı: Amasyalı genç Tıp fakültesini kazandı

Yüzde 68 bedensel engelli doğup 5 yaşından itibaren rehabilitasyon merkezinde yıllardır devam eden fizik tedavi süreci yaşayan Yaylı, tek başına ayaklarının üstünde yürümeyi başardı. Bu süreçte eğitimini de aksatmayıp fen lisesinden mezun olan genç, Ankara’da özel bir üniversitenin tıp fakültesini tam burslu olarak kazandı.

215 yılda yürümeyi başardı: Amasyalı genç Tıp fakültesini kazandı

Engelleri aşıp gelecek hedeflerine ulaşmak için vargücüyle çalışan Yaylı, "Doktorluk her zaman kalbimdeki meslekti. Bu amaçla çalışarak orayı kazandım. ?Günde en az 5-6 saat kadar çalışarak başardım" dedi.

315 yılda yürümeyi başardı: Amasyalı genç Tıp fakültesini kazandı

Yaylı’yı yıllardır takip eden fizyoterapist Muhammet Furkan Ayvalı, "Muhammed Kasım kardeşimiz çok azimli bir insan. Fizik tedavide verdiğimiz her hareketi sonuna kadar doğru bir şekilde yapmaya azimli bir şekilde devam ediyor.?Onun da meyvesini fizik tedavi anlamında da sonuna kadar aldığını düşünüyorum" diye konuştu.

415 yılda yürümeyi başardı: Amasyalı genç Tıp fakültesini kazandı

Öğrencisiyle gurur duyan Çağlar Canel ise, "Derslerini, seanslarını hiç aksatmadan sürekli fizik tedavisini aldı. Bununla birlikte ilk geldiğinde destekle yürüyordu. Aşama kaydederek desteksiz, bağımsız olarak yürümeye başladı. Daha sonra eğitimde kendisini geliştirip tıp fakültesine kadar kazanmayı başardı. Ondaki gelişim takdire şayan bir duygu. Gelecekteki yaşantısında başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu.

515 yılda yürümeyi başardı: Amasyalı genç Tıp fakültesini kazandı

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