Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı: Türkiye, BM Zirvesi'ne damga vurdu

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Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı, CNN TÜRK'te Hafta Sonu programında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

İşte Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı'nın açıklamalarından satır başları:

(BM Genel Kurulu) Zirveye yine Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan damgasını vurdu. Erdoğan çok yoğun bir diplomasi trafiği gerçekleştirdi. Sayın Cumhurbaşkanının performansı hiç düşmedi. Çok büyük ağırlığı var, saygı duyulan bir lider.

"EN NET KONUŞMAYI YAPAN ERDOĞAN'DI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail konusunda çok net mesaj veren bir lider. Bana kalırsa, iğne ile kuyu kazdı ve İsrail ile ilgili gerçekleri söyledi. Çünkü birçok lider orada hamaset yapıyor. Sezai Karakoç'un dizeleri inanılmaz etkili oldu. O kadar etkili gerçekten. Bazen aslında bir şiir her şeyin özeti olabiliyor. En net konuşmayı yapan Erdoğan'dı. Yüreklere dokunan bir konuşma yaptı.

İki sene önce Netanyahu ABD kongresinde konuşma yaptı ve ayakta alkışlandı. 2 sene içerisinde hiç akla gelir miydi Netanyahu'nun bu kadar korku ile ABD'ye gideceği...

5 ülke dizayn etmeye çalışıyor ve bir şeylerin üzerini örtmeye çalışıyor. Gazze'deki katliam gibi...

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"BİTMEYEN SAVAŞLAR DÖNEMİ BAŞLADI"

ABD'nin İsrail'in nükleer silahı var. Nükleer silahlı ülkeler diğerlerini tehdit ediyor. Bitmeyen savaşlar dönemine girdik. Hürmüz'de olan Hürmüz'de kalmıyor. Herkese fatura çıkarıyor.

BM'de yapısal reform olmazsa çözüm olmaz. BM bu noktalarda çözüm bulma kabiliyetine sahip değil. Çifte standartı görüyoruz. Netanyahu korkarak gitse de BM kürsüsünde konuştu. Filistin için öyle değil. Mahmut Abbas videokonferansla konuştu.

En dikkat çekici şeylerden biri Netanyahu'nun konuşmasına çağrı cihazı ile çıkması. Netanyahu'nun o cihazla çıkması aslında bir tehdit. Telefon açıklaması da bir şeyin itirafı. İthal ettiğimiz her şeye telefon da olur başka şey de, gerçekten dikkat etmemiz gerekiyor. Teknolojik cihazları yerli olarak üretmemiz lazım. Teknoloji dediğimiz şey güzel bir şey ama burada yerli ve milli teknolojinin çok önemli olduğunu anlıyoruz. Elimizdeki telefonun bir bombaya dönüşmeyeceğinin bir garantisi yok.

Son yaşadığımız olaylar yerli ve milli teknolojinin çok önemli olduğunu gösterdi. Türkiye savunma sanayinde çok ciddi atılım yaptı.

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Trump neden Türkiye'yi ve Erdoğan'ı bu kadar seviyor? Bana söylersen şöyle bir durum var. Erdoğan Biden'ı en son tebrik eden liderlerden biriydi. Ayaküstü görüşmeler dışında bir araya gelmedi Biden'la. Trump da bunlara önem veriyor. Erdoğan'ın duruşunu seviyor. Savunma sanayindeki gelişmeler de etkili. Her zaman savunma sanayimizi övüyor. Trump gücü seven bir lider. Zayıf gördüğü Zelenski'yi rezil ettiğini gördük. Saygı duymadıklarını yerin dibine sokuyor.

Trump, konuşma sırasında sürekli kendini övdü, kendini övmelere doyamadı. Erdoğan'ın konuşmasında birçok konu var. Trump'ın konuşmalarında kendisi var. 8 savaş bitirdiğini söyledi. Hangi savaşları bitirdiğini ben hala çözemedim.

Erdoğan, Trump'la çok iyi ilişki yürütüyor. Trump öngörülemez biri. Bir sabah kalkıyor İran'a savaş açtım diyor.

Erdoğan'ın Trump'la ilişkisi çok kıymetli. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Eleştiri yapabilirsin. Ama mesele yapıcı işler yapabilmek. Eleştiri yaparken ülke çıkarlarına bakmak lazım. Dünyanın bu kadar kritik bir dönemeçten geçtiği noktada şu andaki konumumuz çok iyi. Türkiye bir istikrar adası, bir huzur adası gibi duruyor. Her tarafta bombalar patlıyor. Şu haritanın kıymetini bilmemiz lazım.

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Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı bir kompleksi var. Yemeklerimiz, müziklerimiz, yaşam tarzımız benziyor. Biz neyi paylaşamıyoruz?

Terörsüz Türkiye süreci bölgeye huzur getiriyor. Terör bitmesin diye çaba gösterenler var, özellikle İsrail. Terör örgütlerini bir enstrüman olarak kullanıyorlardı. Türkiye, devlet gibi davranıyor. İsrail, terör örgütü gibi davranıyor. İsrail terör örgütlerini besliyor.

Emine Erdoğan, arka plandaki güçtü. Sıfır Atık Projesi dünyada yankılandı. BM'deki en aktif first lady Emine Erdoğan'dı.

Bizim tabii ki eksiklerimiz vardır ülke olarak. Ama artılarımızın farkında olmalıyız. İç cephemizi kuvvetli tutmalıyız.