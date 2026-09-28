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Yağmur yaradı, ürün coştu! Tarlada söküm başladı ama fiyat henüz belli değil

28.09.2026 - 10:57Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Yozgat'ta nisan ayında toprakla buluşturulan şeker pancarında beklenen hasat dönemi başladı. Yağışların bereketiyle tarlada yüzleri güldüren ürünü sökmeye başlayan çiftçiler, 6 aylık zorlu mesainin ardından gözünü yetkililerden gelecek fiyat açıklamasına çevirdi.

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1Yağmur yaradı, ürün coştu! Tarlada söküm başladı ama fiyat henüz belli değil

Yozgat'ta ilkbahar aylarında toprakla buluşturulan şeker pancarında hasat dönemi başladı. Çiftçiler, ekim döneminin ardından sulama, gübreleme ve ilaçlama işlemleriyle büyük emek verdikleri ürünlerini şimdi tarlalardan kaldırıyor.

2Yağmur yaradı, ürün coştu! Tarlada söküm başladı ama fiyat henüz belli değil

Battal köyünde 300 dönüm alanda pancar üretimi yapan çiftçi Bekir Karaaslan da hasat çalışmalarına başladı. Bu yıl yağışların iyi olması nedeniyle pancarın gelişiminden memnun olduğunu belirten Karaaslan, hasadın önümüzdeki günlerde devam edeceğini söyledi.

3Yağmur yaradı, ürün coştu! Tarlada söküm başladı ama fiyat henüz belli değil

Pancar üretiminin yaklaşık 6 aylık bir süreci kapsadığını belirten Bekir Karaaslan, üretim aşamalarını anlatarak, "Yozgat Battal Köyü'ndeyim. pancar ekiciliği yapıyorum. Kendime ait 300 dönüm pancarım var. Pancarımızı 4. ayın 10'uyla 4. ayın 20'si arasında ekimini yapıyoruz. Sonra sulama işi, gübreleme, ilaçlama işini yapıyoruz. İşte eylül ve ekim ortasına kadar da sökümünü yapıyoruz" dedi.

4Yağmur yaradı, ürün coştu! Tarlada söküm başladı ama fiyat henüz belli değil

Hasada başladıklarını ifade eden Karaaslan, yağışların ürüne olumlu yansıdığını belirterek, "Şu anda sökümüne başlamış durumdayız. İnşallah bu sene, bereketli bir yıl olarak geçer. Bu sene yağmur aldığımızdan dolayı biraz pancarımız daha güzel çıktı. Bundan sonraki sökümde inşallah istediğimiz gibi ürün alabiliriz. Tek sıkıntımız fiyat sıkıntısı. Şu anda sökümünü yapıyoruz, gönderiyoruz. Daha fiyat belirlenmedi. İnşallah yetkililerden ricam iyi bir fiyat verirler, çiftçiyi mutlu ederler" ifadelerini kullandı.

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