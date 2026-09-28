Yağmur yaradı, ürün coştu! Tarlada söküm başladı ama fiyat henüz belli değil

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Hasada başladıklarını ifade eden Karaaslan, yağışların ürüne olumlu yansıdığını belirterek, "Şu anda sökümüne başlamış durumdayız. İnşallah bu sene, bereketli bir yıl olarak geçer. Bu sene yağmur aldığımızdan dolayı biraz pancarımız daha güzel çıktı. Bundan sonraki sökümde inşallah istediğimiz gibi ürün alabiliriz. Tek sıkıntımız fiyat sıkıntısı. Şu anda sökümünü yapıyoruz, gönderiyoruz. Daha fiyat belirlenmedi. İnşallah yetkililerden ricam iyi bir fiyat verirler, çiftçiyi mutlu ederler" ifadelerini kullandı.