Aydın'da yeni dönem yarın başlıyor! Artık aracı olmayacak, haftanın 5 günü hizmet verecek

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Zeytin üreticilerinin kendi ürünlerini doğrudan tüketiciye sunabileceği Zeytin Pazarı, çarşamba ve pazar günleri dışında haftanın her günü hizmet verecek. Böylece üreticiler için yeni bir satış alanı oluşturulurken, Didim halkının da zeytin ve zeytin ürünlerine doğrudan üreticiden ulaşabilmesi sağlanacak. Zeytin Pazarı ile üretici ve tüketici arasında doğrudan bir alışveriş imkanı oluşturulması hedefleniyor. Didim’de zeytin üretiminin desteklenmesi ve yerel üreticilerin emeklerinin karşılığını alabilmeleri amacıyla hayata geçirilen uygulama, aynı zamanda halkın yerel ürünlere doğrudan ulaşmasına imkan sağlayacak.





Çarşamba Pazarı alanında kurulacak Zeytin Pazarı, 28 Eylül Pazartesi günü itibarıyla üreticileri ve Didim halkını buluşturmaya başlayacak. Didim Belediyesi, yerel üretimin desteklenmesi, üreticilerin satış imkanlarının geliştirilmesi ve üretici ile tüketici arasındaki doğrudan bağın güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



