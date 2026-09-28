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Osmaniye'de okulda silahlı saldırı! Öğretmen hayatını kaybetti

28.09.2026 - 13:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)

Osmaniye’de bir lisede silahlı saldırı gerçekleştirildi. Edebiyat Öğretmeni Mehmet Bilgili, okul bahçesinde yeğeni A.E.B. tarafından silahla vuruldu. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrolde Bilgili’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

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1Osmaniye'de okulda silahlı saldırı! Öğretmen hayatını kaybetti

Dehşete düşüren olay saat 11.30 sıralarında merkeze bağlı Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Şizofreni hastası olduğu iddia edilen A.E.B., aralarında husumet olduğu belirtilen edebiyat öğretmeni amcası Mehmet Bilgili ile görüşmek için okulun bahçesine geldi.

2Osmaniye'de okulda silahlı saldırı! Öğretmen hayatını kaybetti

Taraflar arasında çıkan tartışma büyüyünce A.E.B., yanında getirdiği ruhsatsız tabancayla Bilgili’yi vurdu. Bilgili kanlar içerisinde yere yığılırken, okuldakilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet Bilgili, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

3Osmaniye'de okulda silahlı saldırı! Öğretmen hayatını kaybetti

Burada tedaviye alınan Bilgili, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Mehmet Bilgili'nin cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Şüpheli kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, zırhlı araca konularak jandarma komutanlığına götürüldü.

4Osmaniye'de okulda silahlı saldırı! Öğretmen hayatını kaybetti

Olay sonrası saldırının yaşandığı liseye giden Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, bilgi alarak açıklama yaptı.Vali Serdengeçti, saldırıya uğrayan öğretmenin hayatını kaybettiğini belirterek, "Öncelikle başımız sağ olsun, saldırıya uğrayan öğretmenimiz maalesef hayatını kaybetti. Bilgisini az önce aldık. Bu menfur saldırının eğitim-öğretimle ve okulumuzla herhangi bir ilgisinin olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum. Şu anda Osmaniye’de Farabi Anadolu Lisesi’ndeyiz. Okulumuzda Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Bilgili öğretmenimiz, yeğeni A.E.B. tarafından saldırıya uğradı. Şüphelinin uzun yıllardır psikiyatrik tedavisinin devam ettiğine ilişkin bilgiler mevcut. Öğretmenimizin daha önce yeğenini yetiştirdiği ve ona evladı gibi baktığı yönünde de bilgilerimiz var. Ancak son dönemde aralarında bir husumet oluştuğu ve çeşitli iddiaların gündeme geldiği değerlendiriliyor.

5Osmaniye'de okulda silahlı saldırı! Öğretmen hayatını kaybetti

Olay, kolluk kuvvetlerimiz ve Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından tüm yönleriyle araştırılıyor. Adli süreç neticesinde olay aydınlatılacaktır. Burada öğrencilere veya eğitime yönelik bir saldırı söz konusu değil. Dayı-yeğen ilişkisi içerisinde yaşanan husumet nedeniyle öğretmenimizin okul bahçesinde hedef alındığını değerlendiriyoruz. Şüpheli, saldırının hemen ardından okulda görevli güvenlik korucumuz tarafından yakalandı. Burası aynı zamanda jandarma sorumluluk bölgesinde bulunuyor. Olayda ruhsatlı tabanca kullanıldığı yönünde bilgi mevcut. Öğretmenimize Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

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