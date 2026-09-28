Osmaniye'de okulda silahlı saldırı! Öğretmen hayatını kaybetti

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Olay sonrası saldırının yaşandığı liseye giden Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, bilgi alarak açıklama yaptı.Vali Serdengeçti, saldırıya uğrayan öğretmenin hayatını kaybettiğini belirterek, "Öncelikle başımız sağ olsun, saldırıya uğrayan öğretmenimiz maalesef hayatını kaybetti. Bilgisini az önce aldık. Bu menfur saldırının eğitim-öğretimle ve okulumuzla herhangi bir ilgisinin olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum. Şu anda Osmaniye’de Farabi Anadolu Lisesi’ndeyiz. Okulumuzda Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Bilgili öğretmenimiz, yeğeni A.E.B. tarafından saldırıya uğradı. Şüphelinin uzun yıllardır psikiyatrik tedavisinin devam ettiğine ilişkin bilgiler mevcut. Öğretmenimizin daha önce yeğenini yetiştirdiği ve ona evladı gibi baktığı yönünde de bilgilerimiz var. Ancak son dönemde aralarında bir husumet oluştuğu ve çeşitli iddiaların gündeme geldiği değerlendiriliyor.