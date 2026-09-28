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Olay, Çardak köyünde bulunan Farabi Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulda Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Bilgili, öğrencilerin derste olduğu sırada okul bahçesindeki kameriyelerin bulunduğu alanda, yeğeni olduğu öğrenilen 41 yaşındaki şahsın silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Bilgili, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Osmaniye okul tatil mi? Okullar tatil edildi mi? Osmaniye'deki silahlı saldırı sonrası okullara tatil kararı geldi mi? Okullar kaç gün tatil edildi? Okullar neden tatil edildi? Osmaniye'de okullar tatil edildi mi?