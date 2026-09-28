Osmaniye okul tatil mi? Okullar tatil edildi mi? Osmaniye'deki silahlı saldırı sonrası okullara tatil kararı geldi mi? Okullar kaç gün tatil edildi? Okullar neden tatil edildi? Osmaniye'de okullar tatil edildi mi?
Osmaniye’de okul bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Mehmet Bilgili hayatını kaybetti. Vatandaşlar ise okulların tatil edilip edilmediği konusunda araştırma yapıyor. Konuyla ilgili ise resmi bir açıklama geldi. Osmaniye okul tatil mi? Okullar tatil edildi mi? Osmaniye'deki silahlı saldırı sonrası okullara tatil kararı geldi mi? Okullar kaç gün tatil edildi? Okullar neden tatil edildi? Osmaniye'de okullar tatil edildi mi? İşte yanıtı...
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Olay, Çardak köyünde bulunan Farabi Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulda Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Bilgili, öğrencilerin derste olduğu sırada okul bahçesindeki kameriyelerin bulunduğu alanda, yeğeni olduğu öğrenilen 41 yaşındaki şahsın silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Bilgili, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Osmaniye okul tatil mi? Okullar tatil edildi mi? Osmaniye'deki silahlı saldırı sonrası okullara tatil kararı geldi mi? Okullar kaç gün tatil edildi? Okullar neden tatil edildi? Osmaniye'de okullar tatil edildi mi?
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, olay sırasında okulda biri silahlı olmak üzere 2 güvenlik personelinin bulunduğu, saldırının ardından güvenlik görevlilerinin şüpheliye müdahale ederek etkisiz hale getirdiği bildirildi. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili kapsamlı tahkikat başlatılırken, bir bakan yardımcısı ile 2 genel müdürün çalışmaları koordine etmek üzere Osmaniye’ye hareket ettiği, ayrıca 2 Bakanlık müfettişinin olayın tüm yönleriyle incelenmesi için görevlendirildiği belirtildi.
OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?
Yaşanan olaydan etkilenen öğrenci, öğretmen ve veliler için psikososyal destek ekiplerinin çalışma başlattığı bildirildi. Farabi Anadolu Lisesi’nde eğitim öğretime 28 ve 29 Eylül tarihlerinde ara verildi.