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Havranlı çiftçiden Burhaniye pazarı’nda bir ilk: Kapış kapış satılıyor!

28.09.2026 - 15:35Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Burhaniye ilçesinde, Havranlı çiftçi Ali Tomur’un ürettiği çekirdeksiz beyaz nar ilgi gördü. Nar ağaçlarının ata tohumdan üretildiğini kaydeden Tomur, ürünün çok lezzetli olduğunu söyledi.

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1Havranlı çiftçiden Burhaniye pazarı’nda bir ilk: Kapış kapış satılıyor!

Burhaniye Pazarında ürünlerini satan 57 yaşındaki Ali Tomur’un ürettiği çekirdeksiz beyaz narlar ilgi gördü. Tezgahında meyve ve sebze satan Ali Tomur, "Havran'da oturuyorum.

2Havranlı çiftçiden Burhaniye pazarı’nda bir ilk: Kapış kapış satılıyor!

Her mevsimde tarlamda ürettiğim ürünleri satıyorum. Havran ve Burhaniye Pazarlarında tezgahım var. Çeşitli sebze ve meyveler üretiyorum.

3Havranlı çiftçiden Burhaniye pazarı’nda bir ilk: Kapış kapış satılıyor!

Bunları da pazarlarda satıyorum. Ata tohumdan ürettiğim çekirdeksiz beyaz nar da çok tutuldu. Narın kilosunu 50 liraya satıyorum. Bir alan tekrar alıyor" dedi.

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