Kadıköy’de korkutan anlar! İnşaatın dış kaplaması 2 kişinin üzerine devrildi

Yürekleri ağza getiren olay, saat 14.00 sıralarında Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, caddede devam eden bir inşaatın dış koruma kaplaması henüz bilinmeyen bir nedenle kaldırımda yürüyen 2 kişinin üzerine devrildi.

2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.