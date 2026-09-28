Kadıköy’de korkutan anlar! İnşaatın dış kaplaması 2 kişinin üzerine devrildi
28.09.2026 - 16:18Güncellenme Tarihi:
İstanbul Kadıköy’de inşaat alanında korkutan bir olay yaşandı. Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi’nde bir inşaatın dış koruma kaplaması kaldırımda yürüyen 2 kişinin üzerine devrildi.
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
kaynak olarak ekleyin
Yürekleri ağza getiren olay, saat 14.00 sıralarında Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, caddede devam eden bir inşaatın dış koruma kaplaması henüz bilinmeyen bir nedenle kaldırımda yürüyen 2 kişinin üzerine devrildi.
2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.