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GündemKadıköy’de korkutan anlar! İnşaatın dış kaplaması 2 kişinin üzerine devrildi
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Kadıköy’de korkutan anlar! İnşaatın dış kaplaması 2 kişinin üzerine devrildi

28.09.2026 - 16:18Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca / Muhabir
Bengül Arıca / Muhabir
Kadıköy’de korkutan anlar! İnşaatın dış kaplaması 2 kişinin üzerine devrildi

İstanbul Kadıköy’de inşaat alanında korkutan bir olay yaşandı. Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi’nde bir inşaatın dış koruma kaplaması kaldırımda yürüyen 2 kişinin üzerine devrildi.

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Yürekleri ağza getiren olay, saat 14.00 sıralarında Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, caddede devam eden bir inşaatın dış koruma kaplaması henüz bilinmeyen bir nedenle kaldırımda yürüyen 2 kişinin üzerine devrildi.

2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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