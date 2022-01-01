TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Yaşlılara Saygı Haftası açıklaması! Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, “Türkiye Cumhuriyeti, sosyal bir hukuk devletidir. Bu bağlamda kültürümüzde çok değerli bir konumu haiz bulunan, hayat kıdemi fazla büyüklerimiz olan yaşlılarımıza, ihtiyaç duydukları kamu hizmetlerinin yaşlı nüfus oranındaki artıştan etkilenmeden, sürekli ve sürdürülebilir şekilde ve her durumda üstün kalitede sunulması gerektiği tartışmasızdır. Bu çerçevede demografik dönüşüm süreci içerisindeki ülkemiz nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımında yaşanan değişimin incelenmesi, yaşlı nüfusumuzun artışıyla oluşacak yeni ihtiyaç ve fırsat alanlarının ele alınması, yaşlılarımızın hayatın çeşitli alanlarında yaşadıkları veya yaşamaları muhtemel sorunların tespiti, söz konusu olası sorun alanları için gereken önlemlerin alınması ve yaşlılarımıza yönelik kamu hizmetlerinin bölgesel ve bireysel niteliklere göre çeşitlendirilerek, aksatılmadan ve daha nitelikli şekilde sunulması için kamu kurumlarımız tarafından alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasında büyük fayda görmekteyim” dedi.