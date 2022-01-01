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Siyaset Haberleri

Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon arama çalışmalarına ilişkin TBMM Başkanı Şentop'tan açıklama
Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon arama çalışmalarına ilişkin TBMM Başkanı Şentop'tan açıklama
Bakan Karaismailoğu: Havacılığın altın devrini yaşadığımızı gururla söyleyebilirim
Bakan Karaismailoğu: Havacılığın altın devrini yaşadığımızı gururla söyleyebilirim
Sözcü Kalın: Türkiye, savaşın sona ermesi için yoğun girişimlerine devam ediyor
Sözcü Kalın: Türkiye, savaşın sona ermesi için yoğun girişimlerine devam ediyor
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Altımız da demokrasi konusunda birbirimize benziyoruz
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Altımız da demokrasi konusunda birbirimize benziyoruz
Brüksel'de tarihi zirve! NATO liderlerinden ortak bildiri: Rusya'nın saldırısı küresel güvenliği tehdit ediyor
Brüksel'de tarihi zirve! NATO liderlerinden ortak bildiri: Rusya'nın saldırısı küresel güvenliği tehdit ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Karargahında

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Karargahında

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Oy oranlarıyla ilgili flaş sonuç! Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Akşener, İmamoğlu, Yavaş...

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D'hondt sistemi nedir, d'hondt yöntemiyle milletvekili hesaplama nasıl yapılır? D'hondt usulü hesaplama ne demek?

Dünyanın gözü orada! Çok kritik NATO zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüşecek

Dünyanın gözü orada! Çok kritik NATO zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüşecek

Seçim kanunu teklifi komisyondan geçti

Seçim kanunu teklifi komisyondan geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için Belçika'ya hareket etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için Belçika'ya hareket etti

Seçim Kanunu teklifi TBMM Anayasa Komisyonu'nda

Seçim Kanunu teklifi TBMM Anayasa Komisyonu'nda

Mehmet Özhaseki: En iyi belediyeciliği AK Parti yapar

Mehmet Özhaseki: En iyi belediyeciliği AK Parti yapar

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı başladı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı başladı

Destici: CHP’nin çok tehlikeli bir oyuna kalkıştığını söylemek zorundayız

Destici: CHP’nin çok tehlikeli bir oyuna kalkıştığını söylemek zorundayız

Erbakan: Gelin 'Anadolu İttifakı'nı gerçekleştirelim

Erbakan: Gelin 'Anadolu İttifakı'nı gerçekleştirelim

Bakan Kurum: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çok büyük krizlerin önüne geçilmesini sağladı

Bakan Kurum: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çok büyük krizlerin önüne geçilmesini sağladı

Ali Babacan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Ali Babacan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyaret

SİYASET HABERLERİ

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Biz projeye değil ranta karşıyızİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ülkede taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun. Biz meseleye öncelikle böyle bakarız; ancak bu taşın nasıl konulduğuyla da elbette ilgileniriz. İYİ Parti olarak sıklıkla bir şeyin altını çiziyoruz; biz projeye değil, ranta karşıyız" dedi.
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Kılıçdaroğlu: Asgari ücretin güncellenmesi lazımCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Asgari ücret asgari ücret olmaktan çıktı. Açlık sınırının altında asgari ücret mi olur ? Dolayısıyla asgari ücretin hemen güncellenmesi lazım" dedi.
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Mehmet Şimşek kimdir, nereli ve kaç yaşında? Eski Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek hakkında merak edilenler…Eski Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek'in hayatı merak ediliyor. 2009-2015 yılları arasında maliye bakanı olarak görev yapmış olan Şimşek, Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım'ın kurduğu hükûmetlerde yer aldı. Peki, Mehmet Şimşek kimdir? Mehmet Şimşek nereli, kaç yaşında, şu an nerede, hangi partide çalışıyor?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Zirvesi için Belçika'ya gidecekCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de düzenlenecek olan NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Belçika’ya gidecek.
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Binali Yıldırım: Kırgızistan'daki Ahıska Türklerinin politikada yer almaları önem arz ediyorAK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Kırgızistan’daki Ahıskalı Türklerin milli politikada yer almaları ve mecliste Ahıskalı Türk toplumunu temsil etmelerinin önem arz ettiğini bildirdi.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Yaşlılara Saygı Haftası açıklaması!Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, “Türkiye Cumhuriyeti, sosyal bir hukuk devletidir. Bu bağlamda kültürümüzde çok değerli bir konumu haiz bulunan, hayat kıdemi fazla büyüklerimiz olan yaşlılarımıza, ihtiyaç duydukları kamu hizmetlerinin yaşlı nüfus oranındaki artıştan etkilenmeden, sürekli ve sürdürülebilir şekilde ve her durumda üstün kalitede sunulması gerektiği tartışmasızdır. Bu çerçevede demografik dönüşüm süreci içerisindeki ülkemiz nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımında yaşanan değişimin incelenmesi, yaşlı nüfusumuzun artışıyla oluşacak yeni ihtiyaç ve fırsat alanlarının ele alınması, yaşlılarımızın hayatın çeşitli alanlarında yaşadıkları veya yaşamaları muhtemel sorunların tespiti, söz konusu olası sorun alanları için gereken önlemlerin alınması ve yaşlılarımıza yönelik kamu hizmetlerinin bölgesel ve bireysel niteliklere göre çeşitlendirilerek, aksatılmadan ve daha nitelikli şekilde sunulması için kamu kurumlarımız tarafından alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasında büyük fayda görmekteyim” dedi.
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Bakan Kurum: 10 yıl içerisinde insanlık alemi küresel su kıtlığı ve su savaşlarıyla karşı karşıya kalabilirÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen 22 Mart Dünya Su Günü Su ve Sürdürülebilirlik programına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "2030 yılına kadar su kıtlığı yüzde 40 seviyesine kadar yükselecek. Açık ve net söylüyorum, önümüzdeki 10 yıl içerisinde insanlık alemi küresel su kıtlığı ve su savaşlarıyla karşı karşıya kalabilir. Ülkemiz tatlı su kaynakları bakımından su stresi yaşayan ülkeler arasında. Tasarruf mekanizmalarını daha etkin, daha katılımcı hale getirmeliyiz" dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte'den önemli açıklamalar!Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşı'na dair "Şartların zorluğunun farkındayız ancak diplomasiyi tek çıkış yolu olarak gören samimi girişimlerimizi bundan sonra da sürdüreceğiz." sözlerini kullandı. Hollanda Başbakanı Mark Rutte ise Rusya-Ukrayna krizine ilişkin "Türkiye kilit bir rol oynuyor. Erdoğan'ın bu rolü üstlenmiş olmasından büyük memnuniyet duyuyor ve size diplomatik çabalarınızdan ötürü bir kez daha teşekkür ediyorum." sözlerine yer verdi.
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Bakan Koca'dan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkürSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün gerçekleştirdiği Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında, Malpraktis davalarını yeni ilkelerle ele almayı amaçlayan Kanun Değişikliği Teklifine ön şartsız destek vereceklerini açıklaması üzerine teşekkürlerini iletti.
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Kılıçdaroğlu: Orantısız güç kullanıldıCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Furkan Vakfı'nı sever sevmezsiniz. Orantısız güç kullanıldı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez başörtülü kadınlar böyle ağır bir zulümle karşı karşıya kaldılar" dedi.
AK Parti'li Çelik: Sağlık teşkilatımız da güvenlik güçlerimiz de vatansever mücadele veriyor

AK Parti'li Çelik: Sağlık teşkilatımız da güvenlik güçlerimiz de vatansever mücadele veriyor

Rusya ile Ukrayna savaşı ile ilgili flaş açıklama! Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Her iki tarafta da yakınlaşma var

Rusya ile Ukrayna savaşı ile ilgili flaş açıklama! Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Her iki tarafta da yakınlaşma var