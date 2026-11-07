İstanbul merkezli 3 ilde büyük operasyon! 82 kişi tutuklandı

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İstanbul merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik 65 eve düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 85 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 82'si tutuklanırken 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan sokak satıcılarının tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında bu sabah İstanbul merkez olmak üzere Kayseri ve Giresun'da belirlenen 65 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

85 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonlarda 85 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 123,5 gram AM-2201, 122,94 gram eroin, 83,44 gram metamfetamin, 38,6 gram sentetik kannabinoid, 26,8 gram esrar, 21 gram skunk, 63 adet sentetik ecza ve 2 adet ecstasy ele geçirildi. Ayrıca 43 adet uyuşturucu madde içerikli peçete, 2 hassas terazi ve 2 ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemede 82 şüpheli tutuklanırken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.