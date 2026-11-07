Bilecik yaylalarına akın ettiler! Çuval çuval topluyorlar

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Diğer bir mantar toplayan Kerim Çelikbilek, bu yıl mantarların adeta tabak büyüklüğünde olduğu söyleyerek, "Mantar besin değeri olarak çok besleyicidir. Dikkat edilmesi gereken en önemli husus ise, işin ehli tarafından toplanmasıdır. Eğer mantarları bilmiyor iseniz zehirlenme ihtimaliniz olabilir" dedi.