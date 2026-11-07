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Bilecik yaylalarına akın ettiler! Çuval çuval topluyorlar

07.11.2026 - 10:25Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bilecik’te yetişen tabak büyüklüğündeki kanlıca mantarları vatandaşlar tarafından çuval çuval toplanıyor. Hem lezzeti hem de yüksek besin değeriyle kapış kapış giden mantarlar için Bilecikliler yaylalara akın etti.

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1Bilecik yaylalarına akın ettiler! Çuval çuval topluyorlar

Mantar sezonunun başlaması ile birlikte Bilecik'in yaylalarında adeta tabak büyüklüğünde olan kanlıca mantarı yoğunluğu yaşanıyor. Bölgeye giden vatandaşlar çuval çuval mantar topluyor.

2Bilecik yaylalarına akın ettiler! Çuval çuval topluyorlar

Mantar sezonunun başlaması ile birlikte birde havaların yağmurlu olmasıyla Bilecik'in yaylalarında kanlıca mantarı yoğunluğu yaşanıyor. Bölgeye giden vatandaşlar kilolarca ağırlığında mantarlar topluyor.

3Bilecik yaylalarına akın ettiler! Çuval çuval topluyorlar

Mantar toplayan Sercan Doğan özellikle yaz yağmurlarının fazla yağması sebebi ile mantar bolluğunun olduğunu ve kanlıca mantarını da özellikle faydalarından dolayı topladıklarını belirtti.

4Bilecik yaylalarına akın ettiler! Çuval çuval topluyorlar

Diğer bir mantar toplayan Kerim Çelikbilek, bu yıl mantarların adeta tabak büyüklüğünde olduğu söyleyerek, "Mantar besin değeri olarak çok besleyicidir. Dikkat edilmesi gereken en önemli husus ise, işin ehli tarafından toplanmasıdır. Eğer mantarları bilmiyor iseniz zehirlenme ihtimaliniz olabilir" dedi.

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